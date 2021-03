»Našo skupino je zamenjal za kinematograf. No, to nismo«

Uničevanje ugleda Slovenije v Evropski uniji ali cenzura slovenskega premiera v Evropskem parlamentu? Seveda odvisno od tega, s katerega brega prihaja komentar. Na druženih omrežjih se množijo odzivi na peripetijona današnji, že tretji razpravi o Sloveniji v treh tednih s posebno skupino evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, načel pravne države in temeljnih svoboščin.Zapletlo se je, ko je pri svojem nastopu zahteval predvajanje izbranega videoposnetka na temo napadov na novinarje, vodja razpravepa mu ni želela ugoditi, saj so po njenih besedah posnetek dobili šele tik pred začetkom razprave.Zato je Janša nekaj minut po 16. uri povezavo z virtualnim zasedanjem predčasno prekinil , kulturni ministerpa se razprave kljub napovedi sploh ni udeležil. Povezave z njim niso mogli vzpostaviti, piše STA.Kmalu zatem je Janša Sophie in 't Veld v tvitu obtožil »resnične cenzure«.Podobno obtožbo cenzure je tvitnil tudi evropski poslanec in podpredsednik SDS, domnevna cenzura pa je razžalostila tudi slovensko vlado. Z njenega profila na twitterju je prišlo sporočilo s pripetim videom.Seveda na družbenih omrežjih ne manjka precej drugačnih pogledov.»Ravnokar sem govorila s kolegi iz Evropskega parlamenta, šokirani so. Še nihče se doslej ni tako obnašal, pravijo (...) Še nikoli prej niso bili priča tako šibkemu nastopu. Kakšna sramota za Slovenijo,« je tvitnila evropska poslanka in predsednica SD, evropska poslanka iz NSi, je na facebooku izpostavila, da je njena največja bojazen, da bi se Slovenija znašla v skupini držav, ki jim očitajo kršenje človekovih pravic in svobode medijev.Kot piše STA, so v politični skupini SD na twitterju Janševo današnje obnašanje označili kot »farso in nevredno predsednika vlade«. V stranki SD pa so prav tako v tvitu zapisali, da je Janša »demonstriral vso svojo aroganco, nesposobnosti in nezmožnosti odgovornega upravljanja svoje javne funkcije«.V politični skupini Renew Europe, ki ji iz Slovenije pripadata evropska poslancain, sicer pa tudi in 't Veldova, so že pred razpravo tvitnili, da so ob dogajanju v Sloveniji »zelo zaskrbljeni« in da bi morala Evropska komisija uporabiti vsa razpoložljiva orodja za zaščito svobode medijev v tej državi.Nemški evroposlanec iz Zveze 90/Zelenihpa je tvitnil, da je slovenski premier in naslednji, ki bo vodil predsedovanje EU, prekinil sodelovanje v razpravi, »ko smo zavrnili ogled njegovega presenečenja, doma narejenega videa. Jasno, našo skupino evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, načel pravne države in temeljnih svoboščin je zamenjal za kinematograf. No, to nismo.«Komontiral je tudi