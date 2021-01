Janša: Mislim, da bo ta vlada delala normalno tudi po 15. januarju

Premierocenjuje, da bo vlada delala normalno tudi po 15. januarju, za katerega je napovedana vložitev konstruktivne nezaupnice dela opozicijskih strank, in da bo tudi uspešno zaključila mandat. Enako meni predsednik NSi, medtem ko predsednik SMCpravi, da SMC je in bo garant stabilnosti in zanesljivosti.Če drži napovedana časovnica LMŠ, SD, Levice, SAB in DeSUS, da bodo predlog konstruktivne nezaupnice v DZ vložile 15. januarja in da bo DZ nato o njej odločal teden dni pozneje, bo odločanje po besedah Janše sovpadlo z vrhom trenutnega vala epidemije. To po njegovih besedah pomeni, da se epidemija uporablja za politične namene. »Postopek je sicer legitimen, kar se tiče moralne podlage in ozadja, pa si sami ustvarite mnenje,« je dejal na novinarski konferenci Opozoril je, da skušajo vlado vnovič sestaviti v glavnem iste stranke in poslanci, ki so jo že imeli. »Pri tem je zanimivo, da pravijo, da bodo v preostanku mandata, v času epidemije, naredili vse tisto, kar niso uspeli naredili na začetku mandata, ko še ni bilo epidemije. Kdor temu verjame, lahko verjame, samo iz te moke ne bo kruha, tudi če bo peka dana v peč,« je dejal. V vladi se sicer po njegovih besedah trudijo, da bi jih nenehne napovedi konstruktivne nezaupnice čim manj obremenjevale.Po oceni podpredsednika vlade in predsednika NSi Mateja Tonina bo razprava o konstruktivni nezaupnici izgubljen čas, »ampak postopki so postopki, zato se bomo temu prilagodili«, je napovedal. Sam sicer verjame, da če bi del opozicije imel večinsko podporo za nezaupnico, da bi to tudi izpričal s podpisi. Nasploh pa meni, da brez NSi v tem mandatu ni nobene vlade.Za SMC sta po besedah njenega predsednika in podpredsednika vlade Zdravka Počivalška trenutno prioriteta predvsem stabilnost in zanesljivost tako v stranki kot v vladi. Zato menijo, da je treba trenutno predvsem strniti vrste za spopad z epidemijo in ekonomsko krizo.V stranki po besedah Počivalška trenutno vodijo postopek programske prenove in strateškega premisleka o prihodnjih korakih, »predvsem pa je za nas pomemben politični projekt povezovanja političnega centra«. »To je namreč z našega zornega kota nujno za ravnotežje, v kateri koli od prihodnjih vlad, saj trenutna razpršenost več manjših strank slabi liberalni center,« je dejal na skupni novinarski konferenci na Brdu pri Kranju.