Janša predstavil dopolnjen načrt sproščanja ukrepov

Dopolnjena shema sproščanja ukrepov

Načrt sproščanja ukrepov posameznih po regijah. FOTO: Twitter/@vladaRS

Predsedniki koalicijskih strank SDS, SMC in NSiinstopajo pred novinarje. Spregovorili bodo o boju vlade z epidemijo covida-19. Epidemiološka slika se je v državi po praznikih poslabšala, zato se odmika tudi odpiranje šol, ki je za vlado, kot navaja sama, ena od prioritet.Vlada je na četrtkovi seji podaljšala večino protikoronskih omejitev, tudi zaprtje šol, razen tistih za otroke s posebnimi potrebami. Vrtci bodo še naprej nudili le nujno varstvo, zapirajo se smučišča, v soboto tudi muzeji in galerije, od sobote bodo znova ustavljeni treningi vseh športnikov z izjemo vrhunskih, poklicnih ter reprezentančnih kadetov in mladincev. Se pa, denimo, odpira medicinska pedikura.Novinarsko konferenco si lahko ogledate tu:Premier Janez Janša je uvodoma povedal, da smo v verjetno najzahtevnejšem času epidemije, vrha pa še nismo dosegli. Preden bodo učinki cepljenja zoper covid-19 zaustavili epidemijo, bo po njegovih besedah minilo še nekaj časa. So pa dopolnili načrt sproščanja ukrepov, ki so ga sprejeli konec lasnkega leta. »Vlada je načrt sproščanja ukrepov v četrtek dopolnila oziroma deloma prilagodila z merili sproščanja ukrepov po regijah. Edina možna niša sproščanja, ki si ga vsi v državi želimo, je prav ukrepanje v regijskem okviru, od trenutka naprej, ko bomo kot celota dosegli določene kriterije.«Naslednjo sredo bo vlada ponovno ocenila situacijo na podlagi dopolnjenih kriterijev. Janša je dejal, da bodo regijski pristop poskušali uporabiti glede na število zasedenih bolniških postelj in številom okuženih na enotedenski ravni, tako kot je veljalo doslej. Premier je znova poudaril, da je prioriteta zagon šolstva v prvi triadi po modelu C (več prostora med učenci v razredih, načrt je bil sprejet že lani poleti). A le v regijah, ki bodo dosegle ugodne številke. Kdaj bo kakšna od statističnih regij dosegla rdečo oziroma oranžno fazo, bo vlada preverjala sproti, da se bodo pristojni lahko dobro pripravili na odpiranje in izvedli testiranje osebja.Dopolnjen načrt pa ne bo imel vpliva le na sproščanje ukrepov, pač pa tudi na cepljenje. Vlada bo v torek predstavila podroben načrt cepljenja za januar in februar. Janez Janša je povedal: »V stikih smo z evropskimi organi za dodatno naročili Pfizerjevega cepiva. Če se nam bo to izšlo, bomo načrt lahko bistveno popravili glede na zdajšnje plane za od marca naprej.« Naslednja pošiljka cepiva prispe v Slovenijo naslednji teden, zdravstveni domovi bodo dobili del te pošiljke, prioritetno bodo cepljeni najbolj ogroženi prebivalci izven domov za ostarele.V četrtek so sicer opravili 5.259 PCR in 9.459 hitrih testov (skupaj 14.718). Pri PCR testih je bilo pozitivnih 30,3 odstotka testov, pri hitrih pa 4,7 odstotka testov. Skupno je bilo potrjenih 2.045 novih okužb, kažejo podatki Sledilnika covid-19. Umrlo je 23 bolnikov s covidom-19.