Janša se je Goloba doslej selektivno izogibal

V četrtek se uradno začenja predvolilna kampanja. Kakšno vlogo pri odločanju volivcev, prvenstveno tistih neopredeljenih, bo imel zadnji mesec kampanje, potem ko so tako pozicijske kot opozicijske stranke tako rekoč v kampanji že od začetka mandata aktualne vlade? Svojo kampanjo so pred uradno začele tudi nove in neparlamentarne stranke.

V luči trenutnega hiperkompleksnega in visoko napetega razmerja med političnimi strankami, ki se vleče že vsaj dobro leto, se zdi, tako politolog dr. Marinko Banjac, da uradna predvolilna kampanja pred aprilskimi volitvami ne bo imela pomembne vloge: »Soočenja, verbalna obračunavanja v tvitosferi in obcestni veliki plakati nakazujejo na to, da se je bitka za volivce že zdavnaj začela, zaradi česar tisti mesec uradne kampanje ne bo prinesel kaj dosti drugačnega.«