Janša za kitajski Wion: EU ekonomske interese postavila nad vrednote

Premier Janez Janša je v danes objavljenem pogovoru za indijski informativni kanal Wion ocenil, da EU ni naredila dovolj, da bi omejila naraščajočo grožnjo Kitajske. Meni da je EU svoje ekonomske interese postavila nad svoje vrednote. Premier je v pogovoru, katerega odlomke je kanal objavil na spletu, pozdravil sklepe glede Kitajske na nedavnem vrhu skupine G7 in na nedavnem vrhu zveze Nato v Bruslju, »saj so morda svobodoljubne države prvič začele resno jemati Kitajsko v vseh njenih dimenzijah«.



Glede izjave francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da Kitajska nima meje z EU in da zato zanjo ni grožnja, je dejal, da je »danes svet globalen in da je Kitajska zelo prisotna v Evropi, tudi močno v sosedstvu v Afriki in Sredozemlju«. Je globalna sila, večji izziv kot Rusija ali katere druge države. EU, ZDA, Indija in nekatere druge države morajo sodelovati pri pristopu do Kitajske, meni.



Na vprašanje, če si bo Slovenija kot predsedujoča Svetu EU prizadevala za jasnost politike EU do Kitajske, pa je dejal, da ne nasprotuje poslovanju s Kitajsko, je pa proti »prestopanju meja«, ki jih skušajo sedaj določiti v EU. Menil je še, da ima Indija v spreminjajočem se svetu vse večjo in pomembno vlogo.

