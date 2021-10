Jasnič ostro proti vladi, po njegovo so nujne predčasne volitve

»Odrekamo podporo vladi,« je po zasedanju vrha, izvršnega odbora in sveta stranke dejal predsednik Desusa Ljubo Jasnič in novinarjem razdelil dokument, ki ga je kot svoje stališče posvojil svet stranke. Kot je zapisano v njem, Desus tej vladi, ki jo je sicer zapustili že decembra lani, odreka vsakršno podporo in jo poziva, naj nemudoma razpiše predčasne volitve. Desus pa da ne bo več podpiral ne tekočih, kaj šele zakonskih ukrepov te vlade.



Tako je Jasnič tudi napovedali, da vladi odrekajo najprej podporo pri bližajočem se glasovanju o državnih proračunih za 2022 in 2023. »Desus ne more in ne sme podpreti proračunov, ki na državljane obešata rekordne finančne izdatke in primanjkljaje. Ker te bomo enkrat morali plačati, in verjemite mi, da bodo prvi, ki bodo te dolgove plačali, ravno upokojenci. Da o naših vnukih ne govorim,« je še zapisal v sprejetem dokumentu.



Ali bodo tudi poslanci Desusa upoštevali to stališče stranke in njenega predsednika še ni jasno. Poslanca Branko Simonovič in Ivan Hršak dokumentu namreč nasprotujeta. V poslanski skupini pa so že napovedali, da bodo v primeru sprejemanja proračunskih dokumentov ravnali državotvorno. Tako je pričakovati, da se bo razkol med stranko in poslansko skupino, ki vladi večkrat zagotovi večino, še poglobil. Razprava o izključitvi oziroma pozivu poslancem Desusa, naj odstopijo, pa se bo znotraj stranke verjetno še nadaljevala. Danes o statusu poslancev sicer niso glasovali.

