»Je proračun EU v Sloveniji zaščiten?«

Nevaren precedens

Sledijo sankcije Bruslja?

Bruselj: Pacta sunt servanda

V evropski komisiji so pojasnili, da so glede vprašanja delegiranih tožilcev že nekaj časa v stiku s Slovenijo. Navedli so besede predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen med julijskim obiskom v Sloveniji, da se pogodba morajo spoštovati ( pacta sunt servanda ) in da pričakujejo imenovanje tožilcev. Navedli so tudi besede komisarja Reyndersa , da analizirajo vse pravne poti, s katerimi bi Slovenijo prisilili k izpolnitvi obveznosti.

Glavna evropska tožilkaje pred proračunskim odborom evropskega parlamenta izrazila veliko zaskrbljenost glede posledic neimenovanja delegiranih tožilcev v Sloveniji. »Ne moremo se ukvarjati ne samo s primeri v Sloveniji, temveč tudi s čezmejnimi, ki vključujejo Slovenijo,« je opisala težak položaj.Tako je nastala tožilska vrzel, saj tožilstvo ne more opravljati svojega dela. To po njenih besedah v praksi pomeni, da mora tožilstvo delovati, kot da tožilstva v Sloveniji sploh ni. »Kako lahko Slovenija v tej situaciji zagotovi ustrezen in popoln nadzor teles, ki so odgovorna za upravljanje in nadzor skladov EU? Kako lahko zagotovi učinkovito pravosodno nadaljevanje vseh zaznanih goljufivih nepravilnosti? Je proračun EU ustrezno zaščiten?« se je Kövesijeva vprašala pred parlamentarci.Dejstvo, da se država članica vpleta v ustrezno delovanje pravosodne institucije EU, je po njenem mnenju nevaren precedens. Z dogajanjem je seznanila evropsko komisijo in svet EU. Na sejo parlamentarnega odbora je bil povabljen tudi pravosodni minister. Ta se je zaradi obilice dela opravičil in se seje ni udeležil.Evropski komisar za pravosodjeje pred tednom dni med obiskom v Sloveniji povedal, da v evropski komisiji čakajo na odločitev upravnega sodišča. To obravnava tožbo tožilcevinglede odločitve vlade, da razveljavitvi postopek njunega imenovanja za evropska delegirana tožilca in ponovi razpis.Zaradi izjemnega položaj je tožilstvo spremenilo notranja pravila in omogočilo evropskemu tožilcu iz Slovenije, ki deluje na sedežu tožilstva v Luxembourgu, da opravlja preiskave v Sloveniji. To je po navedbah tožilstva mogoče le izjemoma in ne predstavlja trajne rešitve.Evropska komisija bi v tej zadevi lahko sprožila postopek ugotavljanja kršitev prava EU, ki lahko pripelje do finančnih sankcij. Druga pot bi bila lahko uporaba nove uredbe o pogojevanju izplačila evropskih sredstev z delovanjem pravne države, ki omogoča zamrznitev evropskih sredstev.Evropsko tožilstvo je začelo delovati 1. julija. Opravlja že več kot 350 preiskav primerov, v katerih bi utegnil biti proračun oškodovan za 4,6 milijarde evrov.