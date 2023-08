Julija v Sloveniji rekorden turistični obisk

Turistični obisk v Sloveniji je bil julija za skoraj desetino boljši kot lanski in tako najvišji doslej. Po podatkih statističnega urada je bilo julija skupaj dober milijon prihodov turistov ali 9,2 odstotka več kot v enakem mesecu lani, gostje pa so prispevali 2,9 milijona nočitev oziroma devet odstotkov več kot julija 2022. Največ gostov so našteli v občini Piran.

Skoraj 85 odstotkov julijskih gostov je bilo tujcev. Ti so ustvarili so nekaj manj kot 2,3 milijona prenočitev oz. za 15 odstotkov več kot julija lani in v istem mesecu v 2019. Največ je bilo Nemcev, Čehov in Nizozemcev, za prenočitev pa so najpogosteje izbrali občine Ljubljana, Piran in Bled.

Domačih turistov je bilo za desetino manj kot v prejšnjem juliju, a hkrati za prav toliko več kot v letu 2019. Našteli so skoraj 163.000 prihodov in 607.000 prenočitev, največ v občinah Piran, Izola in Ankaran, kjer je bila ustvarjena tretjina vseh domačih prenočitev. Tudi sicer so domači turisti največkrat prenočili v obmorskih občinah - 36 odstotkov vseh domačih prenočitev, medtem ko so bile med tujimi turisti najbolj priljubljene gorske občine, saj tam so tam ustvarili 44 odstotkov vseh prenočitev gostov iz drugih držav.

Najbolj obiskane so gorske občine

V prvih sedmih mesecih je slovenske turistične kraje obiskalo 3,5 milijona gostov, kar je slabih sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani, ti pa skupaj ustvarili dobrih devet milijonov prenočitev, kar je 5,5 odstotka več kakor med januarjem in julijem lani. Tuji gosti so prispevali 2,6 milijona prihodov oziroma skoraj tretjino več kot v primerljivem obdobju leta 2022. Največ je bilo Nemcev, Čehov in Madžarov. Domačih gostov, ki so lani v prvem polletju še lahko koristili državne bone, je bilo za 30 odstotkov manj.

Najbolj obiskane so bile gorske občine, kjer so v prvih sedmih mesecih zabeležili skoraj tri milijone nočitev ali tretjino vseh.

Iz Turističnega združenja Portorož so ta teden sporočili, da je so v nastanitvenih kapacitetah v občini Piran so v sedmih mesecih letošnjega leta presegli milijon prenočitev, letošnji julij pa je bil po številu prenočitev uspešnejši kot lanski in julij leta 2019. »Letošnja turistična sezona poteka po pričakovanjih. Junija smo sicer zabeležili manj domačih gostov, ki so lani še koristili turistične bone, hkrati pa je našo destinacijo obiskalo več tujcev. Število prenočitev julija letos za 3 odstotke presega lanskoletne julijske rezultate, za dva odstotka pa število prenočitev leta 2019, ki velja za referenčno leto,« je dejal Aleksander Valentin, v. d. direktor Turističnega združenja Portorož. Po napovednih obmorskih hotelirjev bo uspešen tudi avgust, poletna sezona pa se bo na podlagi trenutnega povpraševanja zagotovo podaljšala v jesen, pravijo v združenju.

Realna ocena avgusta

V Turistično gostinski zbornici Slovenije so zadovoljni z doseženimi turističnimi rezultati, saj to po njihovih navedbah kaže »na pravilno usmerjenost slovenskega turizma ter dobro trženje na nacionalnem, destinacijskem in podjetniškem nivoju«. Opozarjajo pa, da bo za bolj natančno oceno cele poletne turistične sezone treba še počakati, predvsem zaradi višjih stroškov energentov, materiala in dela. Poleg tega pa bo šele statistika meseca avgusta pokazala realni izpad prihodkov zaradi neurij in poplav. Kot smo poročali, so med avgustovskimi poplavami in v dneh po njih zlasti tujci odpovedovali rezervacije, domači gostje pa obisk prelagali na kasnejša obdobja.