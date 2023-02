Jušić: Sem karierni policist, posle sprejemam z odgovornostjo

Novi v. d. generalnega direktorja policije Senad Jušić je dopoldne s predhodnikom Boštjanom Lindavom opravil primopredajo poslov. V izjavi za medije je poudaril, da je karierni policist in da posle prevzema z vso odgovornostjo. Delo bo trenutno opravljal z obstoječo ekipo, je pojasnil.

Jušić je poudaril, da je policija v dobrem stanju in bo še naprej skrbela za zagotavljanje varnosti in temeljnih svoboščin vseh prebivalcev Slovenije.

Trenutne prioritetne naloge policije so po njegovih besedah usmerjene v organizacijsko in kadrovsko prilagoditev njenega delovanja ob vstopu Hrvaške v schengensko območje ter v uresničitev usmeritev in navodil ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja o prednostni obravnavi korupcijskih kaznivih dejanj.

»Sam pa se bom zavzemal tudi za uresničitev kariernega sistema v slovenski policiji skupaj z zaposlenimi in obema sindikatoma,« je napovedal. Opisal se je kot človek dialoga, ter da so njegova vrata odprta za sindikate in stanovske organizacije.

Na vprašanje, ali se obetajo menjave v vodstvu policije, je odgovoril, da trenutno dela z ekipo, ki je že postavljena, javnost pa bo o kakršnih koli menjavah pravočasno obveščena.

Pojasnil je, da je na funkcijo pristal na povabilo ministra Poklukarja, ki ga sicer osebno ne pozna in s katerim se pred tem nikoli ni srečal. Ob tem se je Poklukarju zahvalil za izkazano zaupanje.

Na vprašanje, kako komentira očitke, da gre pri njegovem imenovanju za politično menjavo, je odgovoril, da je karierni policist in da s politiko doslej še nikoli ni imel opravka.

Prejšnjega v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava je sicer vlada razrešila v četrtek.

V preteklosti je bil Jušić med drugim pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper.

Da bo novi minister za notranje zadeve na čelu policije zamenjal Boštjana Lindava, se je sicer v javnosti omenjalo dlje časa. Da se obeta menjava na vrhu policije pa je nakazal tudi Poklukar, ko je v torek po izvolitvi na ministrski položaj in prevzemu poslov glede usode Lindava pojasnil, da »je danes na funkciji, jutri je nov dan«.