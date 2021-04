Jutri na cepljenje ljudje, ki po strategiji še niso na vrsti

Po socialnih omrežjih ljudje, stari okoli 40 let in celo mlajši, ki niso v nobeni rizični skupini in po strategiji še niso na vrsti za cepljenje, veseli poročajo, da so od ZD Ljubljana prek sporočila SMS in elektronskega sporočila dobili vabilo za cepljenje v soboto.Neka uporabnica twitterja piše, da se ji je v dveh urah oglasilo 11 ljudi, ki so od ZD Ljubljana dobili vabilo za sobotno cepljenje z AstraZeneco, niso rizični in so mlajši od 50 let.Drug uporabnik piše: »Sodelavec jih ima 38 in je vabljen v soboto. Nekdo, star več kot 65 let, prijavljen pri istem zavodu, pa še čaka.« Dodal je, da je neka oseba ob pozivu na cepljenje zavrnila cepivo AstraZenece in zahtevala Pfizer. Štiri dni kasneje jo je čakalo želeno cepivo: »Toliko o tem, kako se vrneš na konec vrste, če cepljenje zavrneš.«Kot je sklepati iz zapisov, se je večina njih na cepljenje prijavila šele pred dnevi prek spletnega obrazca Gospodar zdravja Mnogim se zdi to zelo nenavadno, zato ugibajo, ali ne gre morda za potegavščino. Drugi sklepajo, da so morda vabljeni, ker ljudje, ki bi morali biti na vrsti po strategiji, množično odklanjajo cepljenje z AstraZeneco.V ZD Ljubljana so pojasnili, da so včeraj vabili osebe med 18 in 59 letom, ki so imele v sistemu s strani izbranega osebnega zdravnika vnešene kronične bolezni: »Vsak vnos mora preveriti osebni zdravnik in ga potrditi, nato pa se osebe uvrsti v bazo, iz katere vabimo. Osebe, katere osebni zdravnik ne pregleda, niso v bazi za vabljenje, saj morajo biti podatki, ki jih pacient vnese ob prijavi, točni. Osebni zdravniki so tisti, ki opredelijo, kdaj je oseba kronični bolnik.«Če so nekateri zaznali odstopanja, jih v ljubljanskem zdravstvenem domu naprošajo, da ponovno kontaktirajo osebnega zdravnika, ki bo preveril, če je pri osebi opredeljena kategorija rizičnosti (posebej ranljivi, kronični bolniki) ustrezna.