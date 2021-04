Šter: Ne morem se znebiti misli, da bo večina Slovencev šla na Hrvaško

Delo inšpektorjev

Po podatkih sledilnika za covid-19 so v četrtek v Sloveniji opravili 5371 PCR-testov in 29.266 hitrih antigenskih testov ter potrdili 900 novih okužb. Delež pozitivnih na PCR-testih je bil 16,8-odstoten. Skupno število aktivnih primerov znaša 11.011, šest oseb je umrlo.Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni Covid-19 sta sodelovala vodja Konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeveiniz zdravstvenega inšpektorata.Šter je podal informacije glede potovanj med bližajočimi prvomajskimi prazniki, Potza pa je bila vprašana tudi o tem, kako je mogoče, da je ZD Ljubljana za jutri na cepljenje vabil tudi osebe, ki nimajo pridruženih kroničnih bolezni in po cepilni strategiji še ne bi smele biti na vrsti. Prenos tiskovne konference si lahko ogledate na:»Nikjer v svetu ni situacija glede okužb s koronavirusom taka, da bi lahko rekli, da so se normalizirale,« je opozoril Šter. Ukrepi slovenske vlade so trenutno delno sproščujoči, a je to lahko po njegovem varljivo, saj se lahko približamo ideji, da bi šli nekam drugam, kje ne bo treba upoštevati ukrepov, ki smo jih vajeni doma.»Ne morem se znebiti misli, večine Slovencev, da bodo šli na Hrvaško. Ta je zelo v slabi situaciji glede preplavljenosti s koronavirusom,« je opozoril Šter. Dodal je, da je njihov zdravstveni sistem pred velikimi preizkušnjami, to se izraža tudi v tistih delih države, ki so glavni cilj potencialnih slovenskih turistov - z razliko istrske županije, so to mesta, kot so Šibenik, Split, tudi Zagreb.Vsakemu, ki se odpravi na pot, zato svetuje, da podrobno prouči razmere, ki vladajo tam, kamor se odpravlja.Hrvaška ni edina, ki se sooča s poostrenimi razmerami, tudi Madžarska, ki ima že dlje časa skoraj popolno zaporo prehajanja meja, pa tudi naše druge sosede ali države na severozahod imajo omejitve, ki si jih Slovenija skoraj ne zna zamisliti - za Italijo velja, da moramo povedati, kam gremo, sporočiti to njihovi zdravstveni stroki in pričakovati, da nas tam čaka 5-dnevna karantena, brez izjeme (izjeme so tisti, ki potujejo prek italijanskih letališč kam drugam - to se šteje za tranzit), je nanizal Šter.»Tisti, ki bi zdaj želel privoščiti pet ali sedem mirnih dni na Siciliji ali kje drugje, bo slabo naletel, ker ga čaka karantenska obveznost. Avstrijci imajo tudi obvezno najavo, registracijo v elektronski obliki, ki se tudi dosledno nadzoruje. Posebnost v tem delu sveta je dejstvo, da tisti, ki se odpravljajo v Srbijo, in se zanašajo na to, da je standardna olajšava dejstvo, da sem cepljen ali sem prebolel bolezen, se morajo zavedati, da za vstop v Srbijo ni prepoznano to kot kakšna olajšava, v Srbijo vodi opravljen PCR-test,« je povedal Šter.Slovenci, ki potujejo, morajo torej vedeti, da obstajajo določeni pogoji za izstop iz naše države, vstop v neko tretjo državo in vrnitev. Teh situacij je nešteto in jih je nemogoče vse razložiti. Vsakdo, ki se odpravlja v tujino, naj premisli, če je pot res nujna. Še vedno velja, da nenujna potovanja odložimo, je bil jasen Šter.Če ljudje presodijo, da je pot nujna, naj po Šterovih besedah poiščejo informacije na spletnih straneh policije in ministrstva za zunanje zadeve, na kateri dobijo informacije o prečkanju meje na eno in drugo stran oziroma vse dostopne informacije za vsako državo na svetu: »Držav je 200 in nekaj, vse so naštete, pri vsaki je napisano vse, kar smo uspeli izvedeti, te informacije se dnevno ažurirajo.«V preteklem tednu so zdravstveni inšpektorji opravili 10 odstotkov manj nadzorov, kot teden prej, izdanih pa je bilo za 6 odstotkov več ukrepov in sicer 28 prekrškovnih sankcij 298 opozoril po zakonih o prekrških in 187 upravnih ukrepov.Največ izrečenih ukrepov se je nanašalo na uporabo maske v notranjih in zunanjih prostorih, na nevzdrževanje osebne razdalje, na prepovedi poslovanja in na neupoštevanje navodil NIJZ. Prekrškovne sankcije so bile izrečene v sedmih primeirh zaradi nezagotovljenega testiranja zaposlenih, od tega šestkrat v trgovini in enkrat v higienski negi. V šestih primerih so sankicje zaradi neupoštevanja razdalje izrekli v primeru trgovin, ukrepe zaradi neupoštevanja pravil NIJZ pa so enkrat izrekli v primeru trgovin, dvakrat pa v cestnem in železniškem prometu.Največ ukrepov so po besedah Deane Potza izrekli na področju trgovine, gostinstva, cestnega in železniškega prometa, javnih mest, šolstva in drugih dejavnosti. Pri trgovinah je bilo največ kršitev ugotovljenih pri zagotavljanju zadostne površine na stranko in zaradi nezadostnega testiranja zaposlenih. V prometu so ugotovili kršitev opravljanja dejavnosti certificiranja, čeprav ta v tem primeru ni bila dovoljena in opravljanja izobraževanja voznikov v nasprotju z higienskimi navodili NIJZ. Pri nadzoru šolstva ugotvaljajo, da se učenci, učitelji in starši pogosto ne držijo priporočil, ki se nanašajo na nošenje mask.Na področju nadzora cepilnih centrov je bilo opravljenih 223 nadzorov, od tega 222 rednih in en izredni nadzor. Nadzori so potekali na cepilne dni, obsegali pa so pregled cepilnih seznamov, realizacijo dnevnih cepilnih seznamov in poročanje o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb. Splošna ugotovitev je, da se stanje izboljšuje, a so tudi tokrat ugotovili neskladja. Ta so se nanašala na vodenje seznamov brez vseh obveznih elementov, saj pri mlajših osebah na primer na seznamu ni bila opredeljena prednostna skupina v katero sodijo. Na seznamu so bile osebe, ki po strategiji tja ne sodijo.V šestih cepilnih cetrnih (Laško, Žalec, Vrhnika, Izola, Ormož in Ribnica) so tako ugotovili neskladje s cepilno strategijo. Vsem so bila izrečena opozorila z rokom za odpravo nepravilnosti in sicer 7 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru, cepilnemu centru na Vrhniki pa še dodatno opozorilo po zakonu o prekrških. Pri cepilnem centru ZD Ljubljana so trenutno v teku trije postopki , po en postopek pa v UKC Maribor, ZD Maribor in v ZD Koper. Pri postopkih v ZD Kočevje je bila v medijih podana napačna informacija, da nepravilnosti niso bile ugotovljene. Prav zaradi ugotovljene neskladnosti, je bilo namreč tako pravni kot odgovorni osebi v ZD Kočevje izrečeno opozorilo po zakonu o prekrških.