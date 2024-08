Kabinet predsednika vlade: Z zvišanjem RTV-prispevka nujna sprememba zakonodaje

V tednu, ko se izteka rok, do katerega vlada lahko sprejme odločitev o desetodstotnem zvišanju RTV-prispevka za prihodnje leto, se je predsednik vlade Robert Golob skupaj z ministrico za kulturo Asto Vrečko in finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem še enkrat sestal z vodstvom RTV Slovenija. Kot je že večkrat navedel, si namreč želi organizacijske spremembe, saj po njegovem mnenju – kot se je izkazalo v zdravstvu – le več denarja ne pomaga k reševanju zadev. A po današnjem srečanju je dokončno jasno, da se bo RTV-prispevek po dvanajstih letih vendarle zvišal, kot smo že napovedali v Delu.

Neuradno so se koalicijski partnerji o tem dogovorili že prejšnji teden, ko se je tudi končalo medresorsko usklajevanje o odloku, s katerim se bo RTV-prispevek zvišal s sedanjih 12,75 evra na 14,02. Pripravili so ga na ministrstvu za kulturo, a jim je finančno ministrstvo odgovorilo z več pomisleki glede organizacije in delovanja RTV Slovenija. »Ne zanikamo, da ima seveda težave tudi s financiranjem ali dovolj visokim financiranjem. A samo po sebi je financiranje v resnici posledica načrtov, v tem primeru predvsem sanacijskih načrtov. To je precej kompleksna zadeva in v tem kontekstu je stališče ministrstva, da se je treba temu primerno tudi lotiti reševanja težav,« je pojasnil Klemen Boštjančič pred sejo vlade prejšnji teden.

Ob opozorilu, da višina predlaganega dviga RTV-prispevka predstavlja le minimalni dvig v primerjavi s povečevanjem fiksnih stroškov zaradi zviševanja cen, ki so od leta 2012 višji za 7,5 milijona evrov oziroma za 50,5 odstotka, so podobno po srečanju z vodstvom RTV Slovenija sporočili tudi iz kabineta predsednika vlade: »Strinjali so se, da je z dvigom RTV-prispevka nujna tudi sprememba zakonodaje, ki bo javnemu zavodu omogočila uvajanje sprememb, s katerimi bo RTV Slovenija lahko postala moderen in kakovosten javni medij. Pri tem bodo spremembe omogočile tudi dolgoročno stabilno in neodvisno financiranje javnega zavoda.«

14,02 evra bo prihodnje leto znašal RTV-prispevek

Kot smo že pisali, naj bi na ministrstvu za kulturo že pripravljali določene spremembe zakona o RTV Slovenija, s katerimi naj bi se lotili tudi načina financiranja in upravljanja tega javnega medija. Podrobnosti sicer še niso znane.

Kdo vse bo te nujne spremembe uvajal na RTV Slovenija, bi lahko bilo znano na začetku prihodnjega meseca, ko naj bi se zaključil postopek izbire novega predsednika uprave. Prijave je svet zavoda zbiral do 20. avgusta. Predvidoma jutri, ko bo potekala seja sveta zavoda, na kateri naj bi dodelali natančnejšo časovnico, naj bi bilo jasno, med kom vse bodo sploh lahko odločali svetniki. Neuradno se kot najresnejša kandidata za to funkcijo omenjata sedanja vršilka dolžnosti predsednika uprave Natalija Gorščak in direktor Radia Slovenija Mirko Štular.

Od prijavljenih kandidatov se pričakuje, da bodo poleg vizije vodenja in sprememb RTV Slovenija predstavili tudi svojo ekipo, saj sta nezasedeni tudi dve mesti članov uprave. Od začetne četverice v upravi vztraja le še delavski direktor Franci Pavšer.