Kaj je danes v izogib slabi volji dobro vedeti

V zdravstvenih domovih, bolnišnicah, domovih starejših občanov, varstveno-delovnih centrih, centrih za usposabljanje, delo in varstvo, lekarnah, zdraviliščih in centrih za socialno delo se je ob sedmih začela stavka, ki bo po napovedih reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva trajala do 22. ure. Kaj je pri tem v izogib slabi volji dobro vedeti?

Ker se pogajanja med vlado in sindikati o višjih plačah niso izšla, bodo zaposleni v zdravstvenih domovih in bolnišnicah danes nudili le nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo. To pomeni, da bodo delavci v zdravstveni negi opravili vse storitve, katerih opustitev bi vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja bolnikov oziroma varovancev, zdravniki pa so med stavko dolžni poskrbeti tudi za vse mlajše od 18 in starejše od 65 let, za nosečnice in porodnice ter ukrepati glede nalezljivih bolezni.

Pregledov nenaročenih pacientov z napotnicami, označenimi z redno ali hitro, zdravstveni delavci danes ne bodo opravljali. Pacientov tudi ne bodo naročali na specialistične preglede. V službah za naročanje se bo oglašal avtomatski odzivnik, bo pa osebje v vseh nujnih primerih izdajalo izvide in odpustnice, prav tako bodo obravnavali vse naročene na specialistične in elektivne oziroma nenujne preglede ter vse nenaročene z napotnico zelo hitro ali nujno.

Univerzitetni klinični center v Ljubljani napovedanih pregledov, obravnav in posegov ne bo odpovedoval.

(Posebni) socialnovarstveni zavodi

Delo v socialnovarstvenih in posebnih socialnovarstvenih zavodih bo potekalo po nedeljskem urniku, torej brez posteljnih kopeli, nadstandardnih storitev, delovne terapije, nenujnih spremstev, obnovitvene in preventivne fizioterapije.

Zavodi za usposabljanje in VDC

V zavodih za usposabljanje in varstveno-delovnih centrih nenujnih storitev, kot so izobraževanja in usposabljanja, delavnice, delovnoterapevtske, fizioterapevtske in logopedske storitve ter nenujna spremstva, ne bodo opravljali.

CSD

V centrih za socialno delo bo danes mogoče dobiti le nujna pooblastila in pomoč interventnih služb ter kriznih namestitev. Na voljo bo le prva socialna pomoč.

Lekarne

Delovanje lekarn bo omejeno. Do 10. ure in po 16. uri bodo zaposleni v lekarnah delali po običajnem urniku, vmes pa bodo odprte le dežurne lekarne, kjer bo veljal nedeljski režim. To pomeni izdajo zdravil izključno na dežurnem okencu oziroma izdajo zdravil, predpisanih na recept istega dne, zdravil, predpisanih na recept z oznako nujno in zdravil brez recepta proti vročini in bolečinam. V primeru slednjih bo na voljo le ena škatlica posameznega zdravila. Potrdil o izpolnjevanju pogoja PCT med 10. in 16. uro ne bodo izdajali.

V dejavnostih, kjer danes poteka stavka, dela okrog 50.000 ljudi.