Kaj pomeni v teh dneh rdeča zvezda?

V časih, ko mladim zgodovinski spomin seže do prejšnje različice mobilnega telefona, starejši pa se z nostalgijo spominjajo "lepih časov mladosti", se vse pogosteje srečujemo z rdečimi zvezdami. Ne gre za nostalgijo po komunizmu, je prepričan zgodovinar Božo Repe, prej za ideološki kontekst – rdeča zvezda je simbol protifašizma, torej tudi simbol upora proti sedanjemu dogajanju in avtoritarni oblasti. Tudi ponedeljkove sklepne minute oddaje Studio City na nacionalni televiziji, ki se je končala s posnetkom nastopa tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič in pesmijo Vstajenje Primorske, je mogoče tako razumeti.