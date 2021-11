Kaj se je dogajalo na Waldorfski osnovni šoli

V nadaljevanju preberite:

»Nihče ni nosil maske. Nihče se ni testiral, zbolelo je več učiteljev hkrati, otroke pa so učili goljufanja glede ukrepov, denimo, dežurni učenec je moral ob morebitnem obisku inšpekcije druge obvestiti, da si nadenejo masko,« je le nekaj pričevanj staršev otrok, ki obiskujejo ljubljansko Waldorfsko osnovno šolo.

Do 3. decembra, oziroma dokler ne odpravijo nepravilnosti, bodo tam po odredbi Inšpektorata RS za šolstvo in šport izvajali šolanje na daljavo.

Čeprav na inšpektoratu za zdaj še ne morejo razkriti, za katero šolo gre, je že pricurljalo v javnost, da je to Waldorfska osnovna šola Ljubljana, zaprtje do 3. decembra izkazujejo tudi obvestila staršem, ki so na njihove elektronske naslove prispela v soboto zvečer, da je šola do nadaljnjega zaprta.