Kako bodo pogoj PC uveljavili na upravnih enotah

Dve tretjini državnih uradnikov na ljubljanski upravni enoti izpolnjuje pogoj PC. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Čakajoč na ustavne sodnike

»Ta teden je velja vladna uredba o izpolnjevanju pogoja PCT med zaposlenimi. Kako bomo v petek organizirali delo, pa ne želim komentirati.« Tako je o preverjanju pogoja PC po prvem oktobru med zaposlenimi na največji upravni enoti v državi odgovoril, načelnik UE Ljubljana.Vse kaže, da bo imel marsikateri organ v državni upravi kmalu težave pri organizaciji dela, med njimi bo zagotovo tudi ljubljanska upravna enota, ki zaposluje kar 294 državnih uradnikov. Zaposleni na UE Ljubljana se že od izbruha epidemije, torej od sredine marca lani, dobesedno utapljajo v delu. Čakalne vrste za urejanje osebnih in drugih dokumentov so namreč vse daljše, stranke pa se morajo za obisk upravne enote predhodno naročiti bodisi prek telefona bodisi prek elektronske pošte. UE Ljubljana je tudi edina upravna enota v državi, ki deluje tudi v popoldanskih urah, večina tistih, ki delajo v prestolnici, pa dokumente ureja prav na Tobačni oziroma Linhartovi.Na vprašanje, koliko uradnikov na ljubljanski upravni enoti torej izpolnjuje pogoj PC (preboleli oziroma cepljeni), Babič odgovarja: »Natančnega števila ne vem, saj teh podatkov ne smemo zbirati. Glede na to, da med zaposlene razdelimo okoli sto testov za samotestiranje na novi koronavirus, sklepam, da pogoj PC izpolnjuje dve tretjini zaposlenih.«Po naših informacijah so se načelniki upravnih enot osrednje slovenske regije danes dogovorili, da bodo kljub drugačni zavezi od prvega oktobra naprej od svojih zaposlenih zahtevali tudi testiranje na novi koronavirus. Še posebej zato, ker pričakujejo, da bo ustavno sodišče v prihodnjih dneh vendarle odločilo o (ne)ustavnosti vladnega odloka o izpolnjevanju pogoja PC med zaposlenimi v državni upravi.Neuradno se načelniki menda razhajajo tudi glede vladne zahteve, ki od uporabnikov storitev zahteva izpolnjevanje pogoja PCT. Tako naj bi na upravnih enotah ob tihi privolitvi pristojnega ministrstva opustili preverjanje pogojev PCT za stranke. Na resornem ministrstvu so, kot smo izvedeli, pred kratkim prejeli številne pritožbe državljanov, češ da varnostniki na upravnih enotah niso pooblaščeni za preverjanje pogoja PCT med strankami, saj gre za varovane osebne podatke. Tako po novem stranke varnostnikom na vhodu v ljubljansko upravno enoto le ustno potrdijo, da izpolnjujejo pogoj PCT, ni pa jim treba predložiti dokazov.