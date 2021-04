Kakšne pasti se skrivajo pri nakupu nepremičnine

Bi živeli v mestu? FOTO: GettyImages

Kje bi radi živeli

Kakšne so cene nepremičnin v Sloveniji

Po podatkih Statističnega urada so se cene stanovanjskih nepremičnin v letu 2020 glede na leto prej zvišale za 5,2 %.



Kot je razvidno iz preliminarnega letnega poročila Geodetske uprave RS, se povprečne cene stanovanj razlikujejo glede na lokacijo. Tako je denimo povprečna cena rabljenega stanovanja na kvadratni meter v Ljubljani 2960 EUR, v okolici Ljubljane je že nekoliko nižja in znaša 2300 EUR, med dražjimi lokacijami velja tudi Obala (brez Kopra), kjer boste za stanovanje odšteli v povprečju 2720 EUR, sledita Koper (2380 EUR) in Kranj (2180 EUR). Veliko nižje so cene v Mariboru in Celju (1410 EUR).

Sestavite si lestvico prioritet

Ko boste iskali okolje, v katerem bi živeli, si odgovorite še na naslednja vprašanja: Koliko vas motita promet in hrup?

Kako blizu naj bo osnovna infrastruktura: šola, lekarna, pošta, trgovina, avtobusna postaja?

Mobilnost: Kako se boste vozili do službe? Imate avtomobil? Je dobra avtobusna povezava močan dejavnik za odločitev?

Narava: Imate radi stik z naravo? Radi hodite na sprehode? Boste lahko od doma šli na hiter izlet tudi po službi?

Urejen promet: Kakšna je urejenost ceste v bližini vašega doma? So na voljo pločniki, kaj pa osvetljava? Bodo otroci varno prišli do šole ali avtobusa? Ko boste iskali okolje, v katerem bi živeli, si odgovorite še na naslednja vprašanja:

Kakšen naj bo vaš dom

Kaj pa posojilo

Zaupajte strokovnjakom

Ne pozabite na jutri

Vsaka selitev na svoje je poseben dogodek v življenju, ki tako ali drugače vpliva na našo prihodnost. Ne glede na to, ali ste tik pred osamosvojitvijo in odhodom iz domačega gnezda ali pa imate za sabo kar nekaj selitev in nakupov nepremičnine, naj bo v odločitvah vselej preudarnost.Da bodo vaši prvi trenutki v novem domu takšni, kot ste si jih od nekdaj predstavljali, upoštevajte nekaj osnovnih nasvetov, s katerimi bo nakup nepremičnine veliko enostavnejši in predvsem manj stresen.To je nedvomno prvo vprašanje, na katero si morate odgovoriti, še preden se podate na lov za sanjsko nepremičnino. Čeprav se morda na prvi pogled ne zdi, odgovor nanj ni tako preprost. Predvsem iz dveh razlogov: finance in življenjski slog.V Sloveniji lahko svojo nepremičnino kupite za nekaj stotakov na kvadratni meter in tudi do 4000 ali celo 8000 evrov.Življenje v mestih je sicer dražje, vendar je odločitev za lokacijo odvisna ne samo od financ, ampak predvsem od vaših življenjskih navad in zahtev. Vam je bliže urbano življenje, kjer imate vse pri roki, ali se bolj vidite v manjšem kraju ali celo na podeželju?Šele ko boste imeli odgovore na ta vprašanja, lahko naredite naslednje korake.Bi živeli v hiši ali stanovanju? Si lahko privoščite novogradnjo, bi morda celo gradili ali prenavljali? Verjetno so to vprašanja, ki jih boste razčistili šele v nadaljevanju, ko boste nekoliko potipali stanje na nepremičninskem trgu in se poglobili v ponudbo.V vsakem primeru predlagamo, da če je le možno, gledate dolgoročno in si izberete dom, ki vam bo dolgo služil. Seveda je vse odvisno od vaših življenjskih okoliščin.Konča kvadratura bivalnega stanovanja je sicer pomembna, ni pa ključna. Osredotočite se predvsem na razporeditev prostorov in poskušajte vizualizirati svoje bivanje v njih. Poiščite pomoč strokovnjaka, ki vam bo pomagal pri zasnovi morebitne prenove. Dobra razporeditev prostora je najboljša osnova za nadgradnjo po vašem okusu.Pred dokončno odločitvijo za nakup nepremičnine se posvetujte tudi z bančnim strokovnjakom, če seveda potrebujete tudi stanovanjski kredit. Trenutno so razmere na trgu posojil zelo ugodne, saj banke ponujajo nižje obrestne mere.Predlagamo, da si za izbiro banke vzamete dovolj časa in preverite vse njihove pogoje. Bodite natančni – poleg obrestne mere preverite tudi druge stroške, ki so povezani tako z najemom kredita kot z rednimi mesečnimi obveznostmi do banke.Dobra plat tega, da boste pri banki najeli hipotekarni kredit, je tudi dodatna varnost pri nakupu nepremičnine – saj vam bodo njihovi strokovnjaki pregledali dokumentacijo in vas vodili skozi celoten postopek.Naj bo to agent za nepremičnine ali pravnik, ki vam bo pomagal sestaviti pogodbo in izbrati vso dokumentacijo. V določeni točki nakupa je smiselno, da se vsaj posvetujete s kom, ki ima te zadeve »v malem prstu«.Da bo še lažje, si zapomnite še naslednje korake, ki so ključni pri nakupu:Dejansko lastništvo nepremičnine lahko preverite v izpisku iz zemljiške knjige. Poleg podatka o dejanskem lastništvu boste dobili informacijo tudi o morebitnih plombah ali drugih omejitvah.Preverite vsa dovoljenja – gradbeno in uporabno.Naj vam pogodbo pomaga sestaviti strokovnjak (agencija, pravnik, notar), v njej obvezno določite vse ključne datume (višina in datum nakazila predplačila, preostanek kupnine, prenos lastništva in vselitev). Določite tudi pogodbene obveznosti v primeru, da kdorkoli odstopi od pogodbe.Prodajalec mora plačati 2 % davka na promet z nepremičninami, za kar vam mora predložiti tudi uradno potrdilo.Po vplačanem zadnjem delu kupnine lahko vložite zahtevek za vpis lastništva v zemljiško knjigo.Življenje na novo je polno pričakovanj in včasih tudi negotovosti, kaj prinaša jutrišnji dan. Žal ne morete vselej z gotovostjo napovedati, kaj vas čaka. Lahko pa poskrbite takoj za večjo finančno trdnost najbližjih, če se zgodi najhujše in si zagotovite finančna sredstva za zdravljenje v primeru hude bolezni.Ko gradimo prihodnost, razmislimo o vseh okoliščinah – najlepših in tudi tistih bolj tragičnih. Z življenjskim zavarovanjem boste lahko najtežje izzive in preizkušnje premagali nekoliko lažje.S sklenitvijo zavarovanj iz skupine Življenje lahko poskrbite za finančno varnost svojih bližnjih, če bi se vam zgodilo najhujše, si zagotovite primerno nadomestilo za primer popolne trajne nezmožnosti za delo ali pa poskrbite, da se ob morebitni smrti iz zavarovanja poplača vaš kredit.Naročnik oglasnega sporočila je Zavarovalnica Triglav d.d.