Kaos v gorah, inšpekcije pa nič

Šesti dan po nesreči v Župančičevi grapi na Mali Mojstrovki, pri kateri je le malo manjkalo, da bi postala največja gorska tragedija v zgodovini Slovenije, še ni znano, kdo bo prevzel odgovornost zanjo. S Policijske uprave Nova Gorica sporočajo, da se preiskava vseh okoliščin nadaljuje in še ni končana. Zato tudi ni znano, v katero smer gre in ali bodo kazensko ovadili organizatorja in vodjo ture, ki sta vodenje opravljala na črno, brez licence za vodenje po zahtevnem terenu.