Karl Erjavec še ni obupal s snubljenjem poslancev SMC

V nadaljevanju preberite:

Izvršna odbora LMŠ in SAB sta že soglašala s Karlom Erjavcem kot mandatarjem ob vložitvi konstruktivne nezaupnice. Danes naj bi o nadaljnjih potezah odločalo tudi predsedstvo SD. V Levici pa so po včerajšnji odločitvi, da Koalicija ustavnega loka konstruktivne nezaupnice še ne bo vložila v tem tednu, potrjevanje na izvršnem odboru in svetu stranke odložili na novo leto. Do takrat bi lahko bilo tudi bolj jasno, ali bodo štirje poslanci Desusa – sestali naj bi se znova danes –, kot zatrjuje njihov predsednik, res sledili organom stranke in ali bo kandidat za mandatarja uspešen z vabilom poslancem SMC. »Ta nenehna vabila kažejo, da ne znajo najbolje sprejeti zavrnitve in da njihov projekt ni najbolj domišljen,« je zadevo pospremil prvak SMC Zdravko Počivalšek.