Marti Kos resor širitve, von der Leynova v parlament poslala pismo glede Vesela

Slovenska predstavnica v evropski komisiji Marta Kos bo vodila resor širitve. Kot je povedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, bo Kosova odgovorna tudi za vzhodno soseščino, podporo Ukrajini in za podporo državam kandidatkam na poti njihove priključitve EU.

Ursula von der Leyen je o pismu slovenskemu premierju Robertu Golobu, v katerem da izraža nasprotovanje kandidatu Tomažu Veselu, dejala: »Korespondenco smo poslali slovenskemu parlamentu, postopek je bil zelo transparenten.« V pismu je predsednica evropske komisije predsedniku vlade Robertu Golobu sporočila, da je skrbno preučila kompetence kandidata Tomaža Vesela, na podlagi tega pa se je odločila, da vladnega kandidata za komisarja ne namerava vključiti v svojo sestavo evropske komisije. Golobu je sugerirala, da brez odlaševanja predlaga drugega kandidata do 10. septembra. Kot je znano, je Golob z imenovanjem Marte Kos predsednici komisije ustregel dan prej.

Predsednica evropske komisije je ob imenovanju Kosove omenila, da postopek v Sloveniji še ni končan. Povedala je, da je vlada Marto Kos predlagala za komisarko, se pa ta še ni predstavila na pristojnem parlamentarnem odboru za EU, kar je pogoj za uradno kandidaturo. Ursula von der Leyen je ob razglasitvi imen kandidatk in kandidatov na družbenem omrežju X zapisala, da bo vsak v njeno ekipo prinesel lastne izkušnje in perspektivo za Evropo. Skupaj bodo tvorili eno ekipo, ki bo imela enotne cilje, da bi Evropa postala močnejša.

Predsednica komisije Ursula von der Leyen upa, da se bo postopek imenovanja slovenske komisarke zaključil brez težav in zastojev. Vse države so želele močan ekonomski resor, ki pa ga Sloveniji ni mogla dati, je von der Leynova povedala med vrsticami.

»Gre za resor, pomemben za Slovenijo. V tem trenutku se zdi, da je komisija tista, ki bolj potrebuje Slovenijo kot Slovenija ta položaj. Za Slovenijo je prioriteta, da se ohranjata mir in stabilnost v regiji Zahodnega Balkana, prebivalcem pa da se pokaže perspektiva EU. Vse to pa omogoča gospodarsko sodelovanje, kar je za naša podjetja več kot koristno. Instrumenti, ki jih bo imela slovenska komisarka na voljo, so atraktivni,« se je na dodelitev resorja za širitev, vzhodno partnerstvo, vključno z obnovo Ukrajine, Marti Kos odzval evropski poslanec Matjaž Nemec (SD/S&D). Ocenjuje še, da dodeljeni resor pomeni veliko več od pričakovanj in da gre za doslej najbrž najpomembnejši resor za Slovenijo.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola. FOTO: Frederick Florin/AFP

Ursula von der Leyen je začela svojo novinarsko konferenco o strukturi komisarskega kolegija s predstavitvijo prednostnih nalog mandata. To so konkurenčnost, razogljičenje in digitalizacija. Imela bo šest izvršnih podpredsednikov. To bodo Španka Teresa Ribera, ki bo pristojna za čisto, digitalno in konkurenčno tranzicijo, Finka Henna Virkkunen bo pristojna za tehnološko suverenost, Francoz Stéphane Séjourné za industrijsko strategijo, Estonka Kaja Kallas bo zunanjepolitična predstavnica, Italijan Raffaele Fitto za kohezijo in reforme, Romunka Roxana Mînzatu pa bo izvršna podpredsednica za usposabljanje.

Komisarski kandidat madžarskega premiera Viktorja Orbána Olivér Várhelyi naj bi postal komisar za zdravje in dobrobit živali. Zadnjih pet let je bila njegovo področje širitev. Hrvatica Dubravka Šuica bo pristojna za nov resor, ki se bo imenoval Sredozemlje, medtem ko bo Costas Kadis po novem komisar za ribištvo in oceane.

Nizozemec Wopke Hoekstra bo postal evropski komisar za podnebje, industrijo z ničelnimi izpusti in čisto rast. Avstrijec Magnus Brenner pa bo dobil resor za notranje zadeve in migracije. Danski socialdemokrat Dan Jørgensen bo prihodnjih pet let pristojen za področje energije in stanovanjske politike.

Andrius Kubilius, nekdanji litovski premier, bo prevzel področje vesolja. Čehu Josefu Sikeli, za katerega se je dolgo omenjalo področje energije, je namenjen resor mednarodnih partnerstev, ki se ukvarja predvsem z razvojno pomočjo. Poljak Piotr Serafin bo skladno s pričakovanji komisar za proračun. Resor Janeza Lenarčiča, krizno upravljanje, bo prevzela Hadja Lahbib, ki je bila doslej belgijska zunanja ministrica.

Ursula von der Leyen ni hotela ugibati, kdaj bo njena komisarska ekipa lahko začela delovati. Želi si, da bi lahko čim prej. A veliko je odvisno tudi od postopkov v evropskem parlamentu, ki mora še opraviti zaslišanja pristojnih kandidatov v pristojnih odborih in se izreči o njihovi primernosti za položaj.

Na pogovor o strukturi in portfeljih prihodnje komisije je šefico evropske komisije ob robu izrednega zasedanja konference predsednikov parlamenta, v kateri so predsednica in vodje političnih skupin v evropskem parlamentu, povabila predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Marta Kos in Robert Golob FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Marta Kos naj bi se pristojnemu odboru predstavila v petek

Kot je znano, vlada Roberta Goloba po odstopu Tomaža Vesela uradno še vedno ni predlagala Marte Kos kot kandidatke za članico evropske komisije iz Slovenije, saj doma ni končan postopek njenega imenovanja. Predsednik odbora za zadeve Evropske unije Franc Breznik namreč še vedno ni sklical seje odbora, na kateri bi se kandidatka za evropsko komisarko predstavila poslancem.

Redna seja odbora za zadeve EU je sklicana za petek, koalicijski poslanci pa so po informacijah Dela že vložili predlog za širitev dnevnega reda s točko predstavitve slovenske kandidatke. Sicer pa se bo naslednji torek iztekel rok, do katerega lahko predsednik odbora za zadeve EU še zavlačuje s sklicem seje – takrat jo bodo lahko v skladu s poslovnikom državnega zbora sklicali koalicijski poslanci.

»Resor, za katerega se potegujemo, je ravno ta, kako zagotoviti stabilnost in mir v naši neposredni soseščini, pa tudi širše. In kako prispevati k temu, da bo evropska ideja v resnici pomagala, da se stabilizira tako Zahodni Balkan kot Vzhodna Evropa,« je predsednik vlade Robert Golob že včeraj v pogovoru za RTV Slovenija namigoval, da je Slovenija lobirala za resor širitve EU.