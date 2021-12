Kdaj policijska ura, kdaj omejeno gibanje in zbiranje?

7.50 Prva primera okužbe z različico omikron v Latinski Ameriki?

V Braziliji so v torek odkrili prva primera okužbe z novo koronavirusno različico omikron, ki bi lahko bila tudi prva primera v Latinski Ameriki. Šlo naj bi za brazilska misijonarja, ki živita v Južni Afriki, poročajo brazilski mediji.

Okužbo z različico omikron so potrdili na testiranju v ugledni bolnišnici Alberta Einsteina v Sao Paulu. Testa so sicer poslali še na dodatno laboratorijsko analizo, je sporočila pristojna brazilska agencija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Sao Paulu so februarja lani potrdili tudi prvo okužbo z novim koronavirusom v Braziliji. Mestne oblasti so sicer nedavno sporočile, da je v Sao Paulu delež precepljenosti proti covidu-19 nekaj več kot 100-odstoten. Razlog za to nenavadno statistiko je, da so v Sao Paulu cepili tudi tiste, ki živijo drugje.

V Braziliji, ki ima okoli 210 milijonov prebivalcev, so doslej potrdili več kot 22 milijonov okužb. Umrlo je skoraj 614.000 covidnih bolnikov, s čimer ta država zaostaja le za ZDA.

7.10 Strokovnjaki FDA priporočili zdravilo za covid molnupiravir

Neodvisni panel znanstvenih svetovalcev ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA) je v torek tesno s 13 proti deset priporočil uporabo zdravila za covid-19 molnupiravir, ki ga proizvaja podjetje Merck.

Merck je pred mesecem dni poročal, da je zdravilo 50-odstotno učinkovito pri zmanjšanju hospitalizacij in smrti, v petek pa je podatke popravil na le 30-odstotno učinkovitost. Člani panela, ki so glasovali proti, so izražali zaskrbljenost zaradi nizke učinkovitosti zdravila in zaradi možnih tveganj pri nosečnicah.

Proti je med drugim glasoval Sankar Swaminathan z univerze Utah, ki meni, da je tveganje za okvare pri novorojenčkih preveliko glede na nizko učinkovitost zdravila.

Predsednik panela Lindsey Baden s Harvarda, ki je glasoval za zdravilo, pa je dejal, da je šlo za težko odločitev, vendar prednosti odtehtajo negativne posledice, če bo FDA previdna in določila omejeno uporabo zdravila le za tiste bolnike, ki jim lahko zdravilo najbolj koristi.

Panel je priporočil uporabo za odrasle z blažjimi in zmernimi simptomi covida-19, ki se soočajo z največjim tveganjem, kot so starejši, bolniki z astmo in tisti s preveliko telesno težo. Ne sme pa se uporabljati pri cepljenih, ker naj ne bi bilo nobene koristi.

Kapsule molnupiravirja. FOTO: Afp

Zdravilo prav tako ni preizkušeno za zdravljenje po okužbi z novo koronavirusno različico omikron, ki so jo šele nedavno identificirali v Afriki.

Merckovo zdravilo učinkuje tako, da v genetski zapis koronavirusa vstavi napako oziroma neke vrste virus in mu onemogoči razmnoževanje. To pa vzbuja skrbi, da lahko povzroči nove različice virusa.

Svoje zdravilo za koronavirus ima tudi Pfizer, ki deluje podobno kot zdravila za aids in hepatitis C in ne vzbuja skrbi glede možnih mutacij kot Merckovo zdravilo. FDA bo kmalu odločal tudi o tem zdravilu.

7.00 Pred poslanskimi skupinami predlog novele zakona o nalezljivih boleznih

Vodje poslanskih skupin bodo danes na delovnem posvetu pri predsedniku DZ Igorju Zorčiču razpravljali o predlogu novele zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je pripravila Pravna mreža za varstvo demokracije. Poslanske skupine so za zdaj do predloga novele zakona zadržane, saj se morajo, kot poudarjajo, najprej z njim podrobno seznaniti. Zakon naj bi natančno določil, kar je bilo v času epidemije koronavirusa najbolj »pereče«: kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko veljajo policijska ura, omejeno gibanje in zbiranje ali zaprtje trgovin.

Sklic delovnega posveta so po prejemu predloga zakona o nalezljivih boleznih predlagali v poslanski skupini nepovezanih poslancev (NeP). Kot so pojasnili za STA, ocenjujejo, da gre za dobro zakonsko osnovo, ki sledi odločbam ustavnega sodišča ter vzpostavlja parlamentarni nadzor nad ukrepi, ki jih sprejema vlada. Hkrati so v NeP prepričani, da so spremembe zakona o nalezljivih boleznih potrebne in da bi DZ lahko prevzel pobudo tako, da bi novelo zakona vložile vse poslanske skupine, ki jo podpirajo.

Odzivi poslanskih skupin na nov predlog zakona so sicer za zdaj skopi. Iz poslanske skupine SAB so za STA sporočili, da so zakonski predlog prejeli in ga še preučujejo, saj gre za zahtevno pravno materijo. Pozdravljajo sicer prizadevanja Pravne mreže za varstvo demokracije za odpravo neustavnosti, a hkrati opozarjajo, da ima v DZ večino koalicija. »Iz tega razloga obstaja tveganje, da bo obstoječe besedilo v zakonodajnem postopku preoblikovano z dopolnili in tako predrugačeno ne glede na predlagatelja,« so navedli.

Tudi v Levici so pozdravili pobudo Pravne mreže za varstvo demokracije. Zakon v poslanski skupini sicer še preučujejo, a ob tem ocenjujejo, da je tak, da bi se »lahko z njim strinjali, ker daje varovalke, ki bi ščitile prebivalce in prebivalke pred zlorabami vlade«.

Iz poslanskih skupin SMC, DeSUS in SNS pa so za STA sporočili, da bodo najprej preučili predlog novele zakona o nalezljivih boleznih in se nato do njega tudi vsebinsko opredelili. Tako je pričakovati, da bo o podpori predlogu novele zakona več znanega po današnjem posvetu vodij poslanskih skupin.

DZ sicer na glasovanju julija po izglasovanem vetu državnega sveta z 78 glasovi proti in enim glasom ni potrdil novele zakona o nalezljivih boleznih. Proti so glasovali tudi poslanci koalicije, ki so med drugim ocenili, da je nekatere kritike in pomisleke o noveli še smiselno preučiti in pripraviti novo besedilo, česar pa vlada do zdaj ni storila.

Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih so tako tokrat pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije v sodelovanju s strokovnjaki. Predlog zakona po njihovih navedbah omogoča, da bodo ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni zakoniti in skladni z ustavo. Predlog med drugim določa, kdaj oziroma pod kakšnimi pogoji se lahko sprejemajo ukrepi na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, opredeljuje namene, vrste in obseg ukrepov, pogoje in postopek za uvedbo ter podaljševanje veljavnosti ukrepov in njihovo maksimalno trajanje.