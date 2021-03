Kdo so kandidati predsednika Boruta Pahorja za najvišje položaje

Po pogovorih z vodji vseh poslanskih skupin se je predsednik Borut Pahor odločil, da bo še v tem mesecu v izvolitev za viceguvernerko predlagal, če bo po neformalnih posvetih konec prihodnjega tedna ugotovil, da uživa zadostno podporo za izvolitev. Na tajnem glasovanju je v državnem zboru za imenovanje potrebnih vsaj 46 poslanskih glasov.Šele prihodnji mesec pa bo predvidoma predlagal kandidata za ustavnega sodnika, ki ga išče že v tretje. Vodjem poslanskih skupin je ob kandidatih, ki so se prijavili na razpis (in), predstavil tudi možni kandidaturi generalnega sekretarja na ustavnem sodiščuin višjega sodnikaTudi znotraj koalicije soglasja o kandidatu za ustavnega sodnika pred posvetovanju še ni bilo, čeprav je v njenih vrstah nedavno znova oživela ideja o možnosti ponovne kandidature vrhovne sodnice Barbare Zobec, ki jo je Borut Pahor že predlagal v imenovanje za ustavno sodnico hkrati s Terškom, a je od kandidature nato odstopila. Takrat je uživala predvsem podporo SDS in NSi, medtem ko so se v SMC in Desusu pojavljali dvomi.Kandidata za sodnika Sodišča Evropske unije pa bo predsednik republike predlagal predvidoma v mesecu maju, pri čemer je najverjetnejši kandidat za sodnika Sodišča EU obstoječi sodnik, saj jeod kandidature predvčerajšnjim odstopila. To sam nam potrdili tudi v uradu predsednika republike.