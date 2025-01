Kdo stoji za skrivnostnimi plakati, ki so preplavili Ljubljano?

Ljubljanske ulice so znova preplavili veliki plakati z močnimi, premišljenimi sporočili, ki so vzbudili radovednost in ugibanja javnosti. Plakati, znani po črni pisavi na beli podlagi, rdeči obrobi in skrivnostni kodi »ACOQ10« v spodnjem desnem kotu, so se prvič pojavili lansko pomlad, zdaj pa so se znova pojavili v prestolnici.

Dolgo ni bilo znano, kdo stoji za to odmevno akcijo, dokler ni N1 razkril, da gre za osebni projekt direktor podjetja Sartorius Bia Separations Aleša Štrancarja.

Skrivnostna koda »ACOQ10« je sprva vodila do avstrijskega podjetja ACOQ10 GmbH, ki ga zastopa dunajski odvetnik Johannes Pepelnik. Kot poroča N1 Slovenija, je njegova odvetniška pisarna v preteklosti že delovala v Sloveniji, med drugim z odkupom deležev ajdovskega podjetja Bia Separations, ki je danes del nemškega biotehnološkega giganta Sartorius Stedim Biotech.

Osebni projekt Aleša Štrancarja

Aleš Štrancar je za N1 Slovenija potrdil, da za plakati res stoji on, in pojasnil, da gre za izpolnitev obljube, ki jo je dal prijatelju, ki je večino svojega življenja preživel v tujini. »Ko je umrl, je del zapuščine namenil določenim aktivnostim, med katere sodijo tudi plakati in njihove vsebine,« je dejal.

Na plakatih lahko najdemo več različnih sporočil. Poleg »Všeč mi je, ko vlada dela za državljane.« lahko vidite tudi »Všeč mi je, da zakoni veljajo za vse enako: za politike, bogate, revne, domačine in tujce.« in izsek pesmi Simona Gregorčiča: »Pod streho našo tuji rod naj gost nam bo, a ne gospod.«

Eden od plakatov, ki je viden za Bežigradom. FOTO: Žan Urbanija/Delo

Lanska različica plakatov je vključevala tudi sporočila, kot so: »Všeč mi je, da lahko grem zvečer sama po mestu,« in »Ponosni smo na našo Slovenijo, naj ostane lepa in varna za vse.« Ta sporočila so zasnovana tako, da sprožajo razmislek o vrednotah, ki povezujejo skupnost, velikokrat pa so videni kot kritika sistema in družbe.