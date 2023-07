Ker ne hodim po svetu, hodim po Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Preden je prišla na Ljubljano, je urejala različne spletne vsebine. Kakšna je razlika med medijem na internetu in starim dobrim na papirju? »Na internetu imajo ljudje svobodo, sami izbirajo, kaj bodo prebrali, in žal velikokrat preberejo le nekaj odstavkov, pri časopisu ali reviji pa urednik oblikuje strani in razporeja članke, že to, kako jih razporediš, je sestavljanje zgodbe.« Nekdanja urednica Vogua Diana Vreeland je rada rekla, da mora oko bralca potovati po časopisu ali reviji.

Čeprav vsi govorijo o tem, da se klasičnim revijam in časopisom ne obeta nič dobrega, se ji zdi, da smo pri nas v zadnjem času priča ponovnemu razmahu klasičnega tiska. Outsider je na primer res dobra revija, zdaj so tu še El Normal, pa Cukr, Gourmet Ljubljana ...

Prepričana je, da se v Ljubljani veliko dogaja in da v mestu živi veliko posebnih in ustvarjalnih ljudi. »Zdi se mi, da se imamo v Ljubljani zelo dobro, da je mesto, v katerem je lepo živeti. Res je, da se je treba za nekatere stvari še boriti, ampak na splošno gledano je to lepo mesto. Zadnjič sem na primer pri mami na Bledu pozabila denarnico in bila tri dni brez nje, in vendar se mi je zgodilo toliko stvari, tudi ko sem šla v mesto z otroki. Marsikaj zanimivega lahko doživiš ali si ogledaš brez denarja.«

In kaj je njeno najlepše odkritje v Ljubljani?

»Moja najljubša stvar je rimska čaša, ki so jo našli, ko so prekopavali Celovško cesto, in je zdaj v Mestnem muzeju. Ustvarjena je v tehniki millefiori, čudovite barve je. Ko sem jo videla, sem veliko premišljevala o njej. Ležala je v enem izmed starodavnih grobov in ni bila prav nič poškodovana. In ko pomisliš, da so bile roke arheologa, ki je čašo našel, prve, ki so se je dotaknile po dva tisoč letih, se vprašaš, katere so bile zadnje pred njim, ki so jo položile v grob. To, da nekaj tako krhkega preživi toliko časa, se mi zdi poseben čudež.«