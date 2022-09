Ker ni delavcev, gostinci že skrajšujejo delovni čas

V nadaljevanju preberite:

Letošnja dobra poletna sezona je ponudnikom turističnih in gostinskih storitev prinesla zadovoljstvo, a tudi skrb in preobremenjenost zaradi vse večjega pomanjkanja kadrov, ki se je v času epidemije še povečalo. Vse to se že pozna na plačah, ki so se v gostinski dejavnosti od začetka leta 2019 zvišale za dobro petino, a so večinoma še vedno nekonkurenčne z drugimi evropskimi državami, ki prav tako iščejo te kadre. Poleg tega delavce še vedno marsikje plačujejo v gotovini oziroma »na roko«.