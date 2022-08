Kimavci so najbolj nevarni

V nadaljevanju preberite:

»Kadar imaš priložnost, moraš svoj program uveljavljati, ne glede na to, ali si v koaliciji ali opoziciji,« pravi dr. Vida Čadonič Špelič, podpredsednica NSi, ki je v poslanske klopi sedla že tretjič. S predsednikom SDS Janezom Janšo sta edina v tem sklicu, ki sta bila poslanca že prvega sklica državnega zbora. Tokrat nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, generalna direktorica veterinarske uprave in direktorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin predseduje odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

