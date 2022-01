Kje in koliko je gripe

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) vsako leto novembra za predhodno leto objavi poročilo o epidemiološkem spremljanju nalezljivih bolezni, med katere spada tudi gripa. A zadnje takšno poročilo je dostopno za leto 2018, medtem ko ga za leto 2019 in s covidom-19 zaznamovanim letom 2020 (še) ni. Znano ni niti, koliko primerov gripe je že bilo v letošnji sezoni, čeprav se podatki spremljajo vsak teden.

NIJZ vsak teden spremlja podatke o kroženju influence in drugih respiratornih virusih okužb. A zatakne se, če želiš pridobiti natančnejše podatke. Tako smo jih zaprosili, da nam posredujejo povezavo do arhiva podatkov za okužbe z gripo v letošnji sezoni, ki še traja. Podatki za število vzorcev, ki večinoma izhajajo iz bolnišnic in so bili testirani na influenco ter na druge respiratorne viruse, so na njihovi spletni strani namreč dostopni samo od 50. tedna dalje. Preusmerili so nas na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Tamkajšnja virologinja Katarina Prosenc Trilar je pojasnila, da v Nacionalnem programu za spremljanje gripe in drugih okužb dihal sodeluje v sezoni 2021/2022 45 zdravnikov iz ambulant primarnega zdravstva iz vse Slovenije. Poleg epidemioloških podatkov prispevajo vzorce zgornjih dihal za analizo prisotnosti virusnih povzročiteljev obolenj dihal.

Nacionalni center za gripo pridobiva podatke o testiranjih na gripo in druge respiratorne viruse še iz laboratorijev NLZOH Celje, NLZOH Kranj, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, NLZOH Koper, Klinike Golnik, Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo MF, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in Splošne bolnišnice Jesenice. Ti podatki se zbirajo tedensko in večinoma izhajajo iz hospitaliziranih ali v bolnišnicah ambulantno obravnavanih bolnikov, manjši del pa iz zdravstvenih domov.

Na NLZOH so na podlagi opisanega posredovali tabeli, iz katerih je razvidno, da od 40. do 51. tedna lani v vzorcih iz primarnega zdravstva ni bilo niti enega primera gripe, 52. teden pa je bilo na influenco pozitivnih 9,1 odstotka testiranih. Iz vzorcev, vzetih od hospitaliziranih ali v bolnišnicah ambulantno obravnavanih bolnikov ter manjši del v zdravstvenih domih pa izhaja, da so bili pozitivni na influenco najdeni v treh tednih: 47. teden je imelo gripo 0,1 odstotka testiranih, 51. teden 0,5 odstotka in 52. teden 1,4 odstotka. Koliko ljudi predstavljajo ti deleži, ni znano, saj podatka o številu testiranih nismo prejeli. »Teh podatkov nimamo pripravljenih v dokumentih. Imamo jih v bazah, ampak sredi epidemije so naši sodelavci tako obremenjeni, da pripravljanje takih dokumentov zdaj ni prioriteta. Opravijo namreč tudi rekordno veliko testiranja PCR. Trenutno torej le za vas ne moremo pripravljati posebnih dokumentov; če jih boste potrebovali, jih bomo seveda pripravili po najhujših obremenitvah s testiranji PCR,« so sporočili z NLZOH.

S primerjanjem javno dostopnih baz smo ugotovili, da je bilo v 51. in 52. tednu skupaj deset potrjenih vzorcev na influenco med hospitaliziranimi, a skupnega podatka za letošnjo sezono kljub temu nimamo. Prav tako podatki niso javno dostopni za leti 2020 in 2019. Kakršnokoli analizo oziroma primerjavo z obdobjem pred epidemijo zaradi tega ni mogoče narediti. Medtem ko je zadnje poročilo o epidemiološkem spremljanju nalezljivih bolezni objavljeno za leto 2018, so za okužbe s hivom že dostopni podatki za leto 2021 (do vključno 22. novembra).

O tem, da gripe skoraj ni, so strokovnjaki za javno zdravje že pred časom dejali, da smo z ukrepi, povezanimi s covidom-19, verjetno preprečili tudi njeno širjenje. K temu je sicer pripomoglo zapiranje javnega življenja in tudi drugi ukrepi, kot sta uporaba mask in higiena rok. Čeprav je torej gripa po zadnjih dostopnih podatkih očitno v fazi izgubljanja moči, se ljudem še vedno priporoča cepljenje proti njej, čeprav kar sočasno s cepljenjem proti covidu-19. To pa zato, ker se nikoli ne ve, kaj nas pravzaprav lahko čaka. Za letošnjo sezono gripe (cepljenje se je začelo 18. oktobra lani) so zagotovili 360.000 odmerkov cepiv. Koliko so jih porabili, bo znano po koncu sezone.