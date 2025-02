Klic koaliciji, da do volitev ubere pravo smer

V nadaljevanju preberite:

Dobro leto dni pred volitvami se iz levoliberalne civilne družbe kakor tudi politične desnice sproža proteste proti vladi Roberta Goloba. Kolesarski protestniki so danes na ljubljanskih ulicah od vladnih strank zahtevali, da uresničujejo sprejete zaveze, ki so jih dali civilni družbi, SDS pa bo s svojimi političnimi podaljški naslednji teden organizirala velik protestni shod svojih privržencev.

Civilna družba, ki organizira petkovo kolesarjenje, je bila aktivna pred volitvami leta 2022, ko je predstavila program in pozvala vse stranke, da se do njega opredelijo. Stranke, ki sestavljajo sedanjo vlado, so se zavezale, da bodo programske točke izvrševale, a od tega so naredile bore malo, opozarja dr. Gorazd Kovačič, sociolog s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in politični analitik. V civilni iniciativi Glas ljudstva navajajo, da je vlada do zdaj v celoti izpolnila 12 od 122 zavez, ki jih je pred volitvami dala ljudstvu, 15 pa jih je prekršila.

»Predvsem zaradi nepripravljenosti na vladanje, neizkušenosti novih obrazov, kadrovske šibkosti in slabe organizacije dela,« razloge za protest strne Kovačič, ki ne razume, zakaj so volivci zdaj razočarani, če je bil problem že v tem, da so sploh bili očarani nad nečim, kar ni imelo vsebine.