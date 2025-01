Sto Ljubljančanov se je uprlo Jankoviću, ki je podprl Vučića

Sto prebivalk in prebivalcev Ljubljane je danes objavilo javno pismo, v katerem so podprli množične državljanske proteste v Srbiji, ki jih vodijo študenti in študentke, potem ko je župan Ljubljane Zoran Janković poslal pismo podpore predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću in mu izrazil priznanje za vse, kar je storil za razvoj in stabilnost države, ter mu ponudil brezpogojno pomoč.

»Protesti kažejo njihovo odločenost vztrajati pri odgovornosti verige sodelujočih pri ohranjanju režima, ki s svojim netransparentnim delovanjem povzroča hude posledice za življenje ljudi. Mirni protesti so izraz volje ljudi, ki izvršujejo demokracijo. Oblast, ki meni, da lahko proteste ignorira, pri delovanju pa vztraja pri svojem, ne razume niti protestov niti demokracije,« so zapisali in dodali, da »so študenti ustvarili razmere, v katerih so vse oči in ušesa uprta vanje kot nosilce političnih sprememb«.

»Na tej točki je nastopil čas, da tudi v Ljubljani politikom vzamemo besedo in lokalno oblast opozorimo, da v imenu mesta lahko govorijo le prebivalci in prebivalke Ljubljane, Zoran Janković pa je le eden od njih. Zato: Ne v našem imenu!,« so sklenili.

Pohod študentov proti Novemu Sadu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Podpisniki peticije:

Dr. Svetlana Slapšak

Dr. Božidar Slapšak

Dr. Biljana Žikić

Dr. Tanja Oblak Črnič

Dr. Aleš Črnič

Dr. Marko Milosavljević

Goran Forbici

Gregor Repovž

Katarina Bervar Sternad

Dr. Mojca Kovač Šebart

Dr. Vesna Leskošek

Maja Hawlina

Dr. Andreja Hočevar

Dr. Danijela Makovec Radovan

Dr. Tanja Petrović

Dr. Ljubica Marjanovič Umek

Dr. Marko Radovan

Mag. Brankica Petković

Dr. Lana Zdravković

Katja Utroša

Dr. Zdenko Kodelja

Dr. Barbara Rajgelj

Gaja Brecelj

Dr. Barbara Vodopivec

Dušan Šarotar

Monika Weiss

Katarina Rotar

Dr. Damijan Štefanc

Nada Pretnar

Dr. Lidija Tavčar

Dr. Ana Hofman

Dr. Jovana Mihajlović Trbovc

Snježana Vračar Mihelač

Bojan Mihelač

Aigul Hakimova

Dr. Martin Pogačar

Dr. Lucija Grahek

Dr. Lidija Dimkovska

Danilo Radulj

Natalija Milovanović, mag.

Branko Jevtić

Dr. Bojana Piškur

Alena Begić, mag.

Daša Doberšek

Dr. Rok Stergar

Mag. Suzana Tratnik

Dr. Milica Antić Gaber

Dr. Marko Ribać

Saša Panić

Nebojša Kitanović

Igor Ljubin

Milan Ramšak Marković

Rina Pleteršek, mag.

Tanja Božić, mag.

Suzana Krevh

Klemen Kovačič

Pino Pograjc

Dragana Alfirević

Dr. Jasna Mažgon

Dr. Beti Žerovc

Sanja Kuveljić Bandić

Tamara Kovačević

Živa Brglez

Bor Ravbar

Sanja Fidler

Barbara Skubic

Brane Solce

Dr. Katja Jeznik

Dr. Božidar Flajšman

Tina Malič

Mala Kline

Ula Talija Pollak

Tomo Barić Ravbar

Irena Woelle

Dr. Iztok Šori

Dejan Koban

Sara Štiglic

Dr. Darja Zaviršek

Mag. Ana Grobler

Mojca Grobler

Vladimir Grobler

Maja Peharc

Mag. Adela Železnik

Djordje Balzamović

Dr. Varja Balžalorsky Antić

Ivan Antić

Vesna Hrdlička Bergelj

Jelena Velebit Marković

Milan Marković

Andraž Rožman

Milica Kravić Aksamit

Miloš Šonc

Sandi Mavrič

Blaž Božič

Luka Florjanc

Franjo Žagar

Dr. Gregor Bulc

Ognjen Radivojević

Arjan Pregl

Boštjan Slatnar