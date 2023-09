Klinika MD medicina išče novega lastnika

V nadaljevanju preberite:

Po informacijah dobro obveščenih se že nekaj časa iščejo interesente, ki bi kupili podjetje MD Medicina – to ima v lasti sodoben sanatorij na Bohoričevi ulici, ki je v neposredni bližini Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Medicinske fakultete. Ustanovitelj klinike je bil avgusta lani preminuli specialist ortopedske kirurgije Bogomir Gorenšek, njegov sin Matevž Gorenšek, prav tako ortopedski kirurg, ki se je s tega sveta poslovil dve leti pred očetom, pa je kliniko vodil deset deset let.

Kdo so možni kupci?