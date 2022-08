Umrl je ortoped Bogomir Gorenšek

»Prim. Bogomir Gorenšek, Miro, je 28. avgusta 2022 preminil. Predstavljal je pokončnost v svojih odločitvah in dejanjih. Imel je neskončno empatijo do soljudi, pacientov in sodelavcev. Bil je zdravnik od glave do pet. Delal je v korist pacientov, pozabljal pa je nase. Vse nas preveva žalost, ker smo zdaj izgubili že dva nenadomestljiva človeka in zdravnika.

Primarijeve vizije bodo ostale zapisane v našem delu in v naših srcih.

Pogrešamo ga neskončno. Bil je vodja iskrenih misli, preudarnih odločitev in spodbudnih besed,« je zapisala njegova razširjena družina, zaposleni v podjetju MD medicina.

Bogomir Gorenšek je bil specialist ortopedske kirurgije in ustanovitelj MD medicina, d. o. o. Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Ljubljani in najprej delo splošnega zdravnika opravljal v ZD Ljubljana. Leta 1979 se je zaposlil v UKC Ljubljana. Sprva je delal na oddelku splošne kirurgije, nato pa leta 1981 začel specializacijo iz ortopedije.

Po opravljenem specialističnem izpitu se je izpopolnjeval iz otroške ortopedije in kirurgije hrbtenice v Avstriji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Angliji, Franciji in ZDA. Bil je eden od začetnikov kirurškega zdravljenja deformacij hrbtenice pri bolnikih z živčno-mišičnimi boleznimi in je avtor izvirnih kirurških metod. Do leta 2003 je bil namestnik predstojnika ortopedske klinike v Ljubljani.

Od ustanovitve je deloval v ambulanti pro bono za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, sprva v skupnih prostorih, od leta 2004 pa v svoji zasebni ortopedski ordinaciji MD medicina. Bil je ustanovni član Spine Expert Group in tudi njen predsednik. Bil je član Scientific Advisory Board, Intrinsic Orthopedic Company (Boston, ZDA), član American Academy for Neurological Disorders, aktivni član Zdravniške zbornice Slovenije, predsednik nadzornega sveta ZZZS in član ZD Ljubljana ter avtor številnih znanstvenih člankov in patentov doma in v tujini. Leta 2006 je bil na listi Zorana Jankovića izvoljen tudi v mestni svet ljubljanske občine.

Devetega septembra bi dočakal 75. let. Pred dvema letoma mu je srce strl nenaden odhod sina Matevža Gorenška, prav tako ortopeda. Njegov drugi sin Domen je odvetnik.

Spomnimo, da je bil tudi žrtev izsiljevanja, o čemer je lani spregovoril za Reporter. »Najprej so od njega terjali 150.000 evrov za 'urejanje', da bi lahko v družbi MD medicina na koncesijo izvajali tudi ortopedske operacije. Ko je plačilo zavrnil in se je odločil spregovoriti, so mu vlomili v pisarno in jo vso premetali,« so poročali v Reporterju.