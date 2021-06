Kmalu bodo zakopali tudi na Koroškem

V Gaberkah dela potekajo po načrtu

V Darsu bi morali včeraj odpirati ponudbe za gradnjo sklopa F – Jenina na severnem delu tretje razvojne osi, ki pomeni začetek gradnje hitre ceste na Koroškem. Na prošnjo ponudnikov (za gradbena dela se v drugi fazi postopka javnega naročila potegujejo štirje) so rok za odpiranje ponudb preložili na 8. junij.Za gradbena dela na sklopu F – Jenina, ki je vreden 30 milijonov evrov brez DDV in za katerega je Dars že pridobil gradbeno dovoljenje, se potegujejo: skupni nastop Pomgrada, Garnola, GGD in Voc Celje, skupni nastop družb Kolektor CPG, Kolektor Koling in CGP, skupni nastop GP Krk in Trgograd ter skupni nastop Strabagovih podjetij.Sklop F – Jenina je v mestni občini Slovenj Gradec in pomeni začetek gradnje tretje osi na Koroškem. Iz Darsa so sporočili, da bi gradnjo, če ne bo zapletov, lahko začeli že avgusta. Na odseku Jenina je predvidena gradnja dela hitre ceste, dveh viaduktov (Jenina in Visočnik), priključne ceste, mostu Jenina, podporne in oporne konstrukcije, prestavitve vodov in druga pripadajoča dela. Izvajalec del – pričakovati je, da bo izbran najcenejši – bo moral gradbena dela končati v dvajsetih mesecih od uvedbe v delo.Viadukta Jenina in Visočnik bosta sestavljena iz dveh objektov; najdaljši bo viadukt Jenina (levi del 477 metrov, desni 474 metrov), viadukt Visočnik pa bo na eni strani dolg 288 metrov, na drugi, krajši, pa 255 metrov. V mestni občini Slovenj Gradec se začetka gradbenih del veselijo, na Prevaljah pa opominjajo, da mora država po zaključku gradnje odseka do Slovenj Gradca takoj nadaljevati gradnjo nove prometnice proti Dravogradu in naprej proti mejnemu prehodu Holmec z Avstrijo.Medtem v Gaberkah (občina Šoštanj), kjer se je gradnja tretje osi lani jeseni začela, dela potekajo po načrtu. »Trenutno se izvajajo betonerska, železokrivska in tesarska dela na vmesnih stebrih (glave stebrov) nadvoza na deviaciji regionalne ceste. Za izvedbo prekladne konstrukcije nadvoza se sestavlja podkonstrukcija. Na eni od opornih konstrukcij se veže armatura in sestavlja opaž za betoniranje pilotnih gred. Na treh deviacijah se izvajajo zemeljska dela ter prestavitev obstoječih in vgradnja novih komunalnih vodov. Gradbena dela na tem sklopu bodo skladno s predvidenim terminskim planom zaključena do konca letošnjega leta ,« so sporočili iz Darsa.Sklop D – Gaberke je eden od osmih sklopov hitre ceste na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem. Na tem odseku bodo zgradili le 200 metrov nove štiripasovne ceste, prestavili regionalne ceste Velenje–Škale in Škale–Graška Gora–Šmiklavž ter zgradili novo transportno pot do deponije Premogovnika Velenje, kamor bodo vozili vse presežke materiala, ki bodo nastali v času gradnje.Za sklopa B – Škalsko jezero in H – Konovo (oba v občini Velenje) po informacijah iz Darsa poteka pregled prijav za sodelovanje v prvi fazi postopka. Za oba sklopa tudi že pridobivajo gradbeno dovoljenje.