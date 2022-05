Knjiga, ki se bere kot politični triler

V nadaljevanju preberite:

Atrij ZRC SAZU je bil na predstavitvi knjige Z dežja pod kap in nazaj, Ljubljana–Beograd–Ljubljana, 1985–1990 nabito poln. Obiskovalci, med njimi je bilo tudi nekaj znanih političnih osebnosti iz obdobja, ko se je začel proces osamosvojitve države, so namreč nestrpno pričakovali avtorja knjige Borisa Muževiča. Vendar se znani publicist in sociolog zaradi zdravstvenih težav dogodka ni mogel udeležiti, je pa prek spletne povezave aktivno sodeloval v zanimivi razpravi o propadanju tedaj mogočne Zveze komunistov Jugoslavije (ZKJ) in o tem, zakaj se razpada takratne Jugoslavije ni dalo preprečiti.