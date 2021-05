Koalicija vložila predlog za razrešitev Igorja Zorčiča

Kljub temu da je včeraj vodja poslanske skupine Danijel Krivec napovedal, da bodo po pozivu k odstopu s 47 poslanskimi podpisi na odločitev Igorja Zorčiča počakali do začetka prihodnjega tedna, so poslanci SDS, NSi in SNS predlog za njegovo razrešitev vložili že danes. Med podpisniki predloga pa ni poslancev SNS, Desusa in manjšin, na katere se koalicija opira pri doseganju večine. Za razrešitev je potrebnih 46 poslanskih glasov, v prvo so jih zbrali le 45.



V poslanskih skupini Desus napovedujejo, da se bodo o glasovanju o razrešitvi še pogovorili, medtem ko v SNS vseskozi poudarjajo, da bodo njegovo razrešitev podprli. Zmago Jelinčič, prvak SNS, pa meni, da je Slovenija svetovni unikum, saj državni zbor vodi oseba iz vrst nepovezanih poslancev. »Če v drugo Igorja Zorčiča ne bo uspelo razrešiti, ga bo pa v tretje ali četrto,« odgovarja na vprašanje, kaj sledi, če koaliciji tudi tokrat ne bo uspelo.



Razrešitev Zorčiča koalicija predlaga, ker je 30. marca postal član poslanske skupine nepovezanih poslancev, ki pa ni del koalicije, je razvidno iz gradiva na spletni strani državnega zbora. Zorčič se na naše klice in prošnje za komentar ne odziva.



Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je za Delo že napovedal, da bodo glasovanje znova obstruirali. »Če bo koalicija zahtevala izredno sejo in predlagala razrešitev Igorja Zorčiča, lahko napovem, da opozicija tudi pri tem glasovanju, kot smo to storili že prvič, ne bo sodelovala, obstruirali pa bomo tudi glasovanje o novem predsedniku, če jim bo uspelo sedanjega razrešiti,« je dejal Han.



Če bi manever z zamenjavo predsednika parlamenta uspel, bo po Hanovem mnenju jasno, kdo je dejansko opozicija in kdo koalicija, in bodo zato zahtevali delitev mest v parlamentarnih delovnih telesih povsem na novo. Kot je izpostavil vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec, bi morali premisliti predvsem o vlogi SNS in Desusa, ki v parlamentu zdaj predstavljata opozicijo.

