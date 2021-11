Kolektiv informativnega programa vodstvo TVS poziva k dialogu

V kolektivu informativnega programa TVS so glede predloga programsko-produkcijskega načrta (PPN) za leto 2022 prepričani, da prinaša tudi mnoge nejasnosti, predvsem pa po njihovi oceni ni jasna njegova izvedba. Tako kadrovsko, organizacijsko kot produkcijsko.

Kot so zapisali v današnji izjavi za javnost, so vodstvo RTV pozvali k dialogu in pojasnilom, saj predlog PPN ni usklajen z uredništvom informativnega programa, odgovorna urednica in uredniki uredništev pa so odstopili zaradi neizvedljivosti PPN ter siromašenja in marginalizacije informativnega programa s premikom informativnih vsebin na 2. program TV Slovenija.

Kot dodajajo, je poziv vodstvu in programskim svetnikom, naj temeljito premislijo o predlogih in prenovi informativnega programa za prihodnje leto, do zdaj podpisalo 126 od 143 sodelavcev in zaposlenih v informativnem programu.

Komisije programskega sveta, ki so pristojne za potrjevanje in nadzor PPN, so sicer v ponedeljek na skupni seji vodstvu naložile, naj do 22. novembra 2021 programskim svetnikom predloži PPN z morebitnimi popravki, ki bodo osnova za razpravo in odločanje na seji.