Koliko je treba, da se svet drugače zavrti

V nadaljevanju preberite:

»Avto sem kupil s svojim denarjem, za vzdrževanje pa smo prispevali skupaj. Obesili smo plakate po domovih za starejše občane, zdravstvenih domovih in knjižnicah ter že naslednji dan opravili tri prevoze. Spomnim se, kako smo bili zadovoljni, da smo lahko ljudem pomagali,« pove Marko Zevnik, ustanovitelj zavoda Sopotniki, ki ima sedež v Inkubatorju Sežana. Želela sem izvedeti več o človeku, ki stoji za navdihujočo idejo, da bi omogočil večjo mobilnost starostnikom, ki so postali ujetniki svojih domov.

Začelo se je leta 2014, projekt brezplačnih prevozov za starejše je od tedaj prerasel v dejavnost, ki jo izvajajo v 13 enotah, v partnerstvu s 16 slovenskimi občinami, in zaposluje 15 ljudi. »Zdaj, ko se je število dnevnih prevozov povečalo na povprečno 45, pa so bolj kot zadovoljstvo v ospredju težave,« se posmeje Marko Zevnik. »Pa saj, to je tudi logično, gre za izzive, ki jih je treba reševati, s tem ko se povečuje število uporabnikov in šoferjev. Kaj, recimo, storiti, ko bi nekdo želel na drug konec države, ko nas kličejo mlajši ali invalidi. Trudimo se, da bi jim po svojih močeh pomagali,« nadaljuje.

Kdo je človek, ki stoji za navdihujočo idejo Sopotnikov? Kaj ga je vodilo pri tem, da si prizadeva za večjo mobilnost starostnikov, ki so predvsem na podeželju pogosto socialno izolirani in postajajo tako rekoč ujetniki svojih domov?