Koliko kruha bo letos iz slovenske moke, še ni znano

Letošnja letina pšenice, katere žetev je pred vrati, bo po prvih napovedih kljub neugodnim vremenskim razmeram povprečna. Pridelali naj bi je okoli 130.000 ton, od tega 70 odstotkov krušne. Čeprav so kmetje lani dosegli nekoliko boljšo odkupno ceno, zaradi velikih podražitev vhodnih surovin za kmetijsko pridelavo žetev pričakujejo nelikvidni, opozarjajo v komisiji za odkup in prodajo žit.

Za izboljšanje položaja kmetov in da bi potrošniki jedli kruh iz slovenske pšenice, je komisija, ki jo sestavljajo predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice, zadružne zveze in sindikata kmetov, enako kot lani slovensko pšenico prednostno ponudila v odkup slovenskim mlinarjem. Kako so se odzvali? V komisiji so tudi pozvali vlado, da odkupi vso slovensko krušno pšenico po enotni ceni 400 evrov za tono. Kaj o predlogu menijo na kmetijskem ministrstvu? In zakaj je razpadla žitna veriga?