Kolikor je gospodinj, toliko je receptov za potico

Beti Burger se je z Janjo Štrumbelj, lastnico lePotice, pogovarjala o tem, kako se je zaljubila v potice, in o tem, zakaj gospodinje s svojo potico skoraj nikoli niso zadovoljne. Povedala je, da za božič pri njih jedo orehovo, ki pa jo speče tašča. Pomembne so sestavine, le eno žarko orehovo jedrce lahko pokvari okus cele potice.

Četudi potico večinoma povezujemo z babicami, pa Janja pravi, da moraš za prvo potico nekako odrasti, tudi sama je svojo prvo spekla šele okrog 40. leta. Neke velike noči, ko mama ni mogla, tašča pa je bila bolna, se je odločila, da je to pravi čas. Sicer vajeni peke slaščic in ljubiteljici kuhanja že od osnovne šole, ji je potica za prvič kar dobro uspela. A naslednji poskusi niso bili vsi uspešni, in ko je poskušala z drugimi gospodinjami predebatirati, kaj je šlo narobe, je bil njihov odgovor, da »gre pri potici pač vedno kaj narobe«. S tem se ni zadovoljila in našla je izziv, da pride tej uganki končno do dna. Tako je obiskala različne tečaje, se veliko pogovarjala z gospodinjami, če je, ko je delala kot urednica pri neki gastronomski reviji, prišla v stik s chefi, jih je vselej malce povprašala še o poticah.

Njeno znanje se je širilo, potem pa je nekega dne ugotovila, da s prijateljico v Ljubljani ne moreta nikjer najti dobrega kosa slovenske potice. »Potico, čeprav je naša tradicionalna jed, je težko postreči. Težko se reže, ko je kos odrezan, pa hitro postane suh. Tudi na kakšnih dogodkih sem videla, kako so to kraljico rezali in ji vzeli ves sijaj. In tako so nastale potičke.«

Potica je simbol slovenstva. Tako kot imajo Italijani za božič panetone, imamo Slovenci potico, pravi sogovornica. Zanjo osebno je potica simbol slovenske identitete v kulinariki. Je nekaj, na kar smo res lahko ponosni, mogoče jo premalo izpostavljamo. »Potica je zame velik vir navdiha za ustvarjanje. V veselje mi je, da lahko skozi potico razvijam svojo ustvarjalnost in jo realiziram.«

In kdaj speči potico in kako do nje brez stresa, če želimo, da imamo svežo na mizi na božični večer?