Naravno tveganje je finančno tveganje

V nadaljevanju preberite:

26. decembra 2004 je močan podmorski potres sprožil cunami, v katerem je umrlo 230.000 ljudi v jugovzhodni Aziji. Skoraj vsi, tako ljudje kot živali, so bili presenečeni, razen slonov. Na Tajskem in v Šrilanki so se sloni vznemirili že nekaj ur pred udarcem valov. Divji sloni so pobegnili na višje lege, sloni v ujetništvu pa so se uprli svojim skrbnikom, včasih še s turisti na hrbtu. Ker so zaznavali nizkofrekvenčne vibracije, ki jih večina živalskih vrst ne zazna, so se odzvali na zgodnje opozorilne signale – in veliko bolj verjetno je, da bodo preživeli.