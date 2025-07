V nadaljevanju preberite:

Slovenski literat Jurij Hudolin že nekaj časa živi in ustvarja v naselju Grupija na severu hrvaške Istre. Nedavno je pri založbi UMco izšla knjiga Ti pa kar greš v bitko za pomlad, ki je njegov prvi potopis. V bistvu gre za povzetek spominov, razmišljanj in čudenj v obliki do bralca prijaznih esejev.