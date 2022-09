Kolpa bo še poplavljala, a vremenske razmere se bodo izboljšale

Po obilnem deževju, ki je v minulih dneh povzročalo težave po skoraj vsej državi, se bodo razmere po napovedih danes umirile. Reka Kolpa, ki je v soboto največ škode povzročila v Osilnici in Kostelu, bo poplavljala tudi danes, a se bo voda počasi umikala v strugo.

Obilno deževje, v več krajih so v soboto zabeležili več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter, ponekod tudi močan veter, je v minulih dneh zaposloval gasilce po državi. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bilo v soboto aktiviranih devet poklicnih in 187 prostovoljnih gasilskih društev, posredovali pa so na skoraj 300 lokacijah.

Deževje je povečalo vodnatost rek, najhuje je bilo v občinah Kostel in Osilnica. Razmere na terenu si je v soboto ogledal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved, ki je obljubil pomoč države.

Najhuje jo je skupila javna infrastruktura, saj je poškodovanih veliko cest, v Kostelu tudi nekateri vodovodi, zaradi česar je nekaj vasi ostalo brez vode ali pa je ta motna in jo morajo prekuhavati.

FOTO: Jože Suhadolnik

Kolpa bo po napovedih poplavljala tudi danes, a se bo voda počasi umikala v strugo. Prav tako je pričakovati poplavljanje Ljubljanice s pritoki na Ljubljanskem barju. Razlivala se bo tudi Krka, a le na območju vsakoletnih poplav.

Močno deževje je posledice pustilo tudi na zadrževalniku v Žibršah na Logaškem. Po besedah župana Berta Menarda bodo v ponedeljek na ministrstvo za okolje naslovili zahtevo za sanacijo.

FOTO: Jože Suhadolnik

Po napovedih Agencije RS za okolje bo danes povečini sončno, dopoldne ponekod še megleno. Popoldne se bo v severnih krajih oblačnost povečala.