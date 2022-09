V Osilnici in Kostelu poplave, Kolpa prestopa bregove

Močno deževje s poplavami je močno prizadelo občini Osilnica in Kostel, kjer je poplavilo veliko hiš, plazovi in voda so poškodovali ceste. Dostop do Osilnice je trenutno mogoč le čez Strmo reber iz smeri Kočevja. Poleg hudournikov težave povzroča Kolpa, ki je po ocenah domačinov najvišja v zadnjih 40 letih, pravi osilniška županja Alenka Kovač.

Razmere v Osilnici so po županjinih besedah slabše, kot so bile leta 2019, ko so Osilnico prav tako prizadele precejšnje poplave. Zaradi današnjega obilnega dežja so narasli vsi gorski potoki, ki so v dolini poplavili od 10 do 15 hiš, odnesli nekatere dele cest in sprožili plazove.

»Glavna državna cesta skozi Osilnico je neprehodna, ker jo je na nekaterih delih poplavila Kolpa, grozi tudi, da bo odneslo občinsko cesto, ki med seboj povezuje vasi v občini,« je povedala za STA.

Eno od krajank, ki je želela rešiti živali, je padla v potok, a so jo rešili, sicer pa drugih ogroženih naj ne bi bilo.

FOTO: Kolpa-adventures.com

S poplavami se po županjinih besedah spopadajo praktično vsi prebivalci občine, na pomoč so jim priskočili tudi iz bližnje občine Kočevje, kjer večjih težav zaradi dežja nimajo. S potopnimi črpalkami iz objektov črpajo vodo, tam, kjer je kritično, pa skušajo hiše zaščititi z vrečami peska.

Zaenkrat se je po njenih besedah stanje nekoliko umirilo, a ker v Osilnici še vedno dežuje, se bojijo, kaj bo prinesla noč.

Dostop v Osilnico je trenutno mogoč le čez Strmo reber, medtem ko so dostopi s hrvaške strani onemogočeni, saj imajo tam podobno stanje, je dejala županja.

Tudi v Kostelu je po besedah podžupana Mirana Briškija stanje resno. Zaradi hudournikov in naraslih potokov so občinske ceste v glavnem zaprte, zaradi visokega vodostaja Kolpe je neprevozna cesta ob njej. Hudournik je odnesel most v vasi Žaga, kjer je tudi poplavilo tri hiše. Nekaj hiš je poplavilo tudi v Kuželju, v Fari pa župnišče in šolo.

Trenutno je stanje takšno, da so gasilci uspeli zavarovati glavne objekte. »Tako je treba počakati, da ujma mine, nato pa bo treba vse skupaj sanirati,« je povedal za STA. Poškodovanih pa na srečo ni.

FOTO: Foto Kolpa-adventures.com

Po podatkih Agencije RS za okolje Kolpa v zgornjem in srednjem toku še počasi narašča in poplavlja, v spodnjem toku pa bo močneje narasla popoldan oziroma zvečer.

V soboto so možna razlivanja predvsem ob Ljubljanici in Krki ter ob manjših rekah v osrednji, južni in zahodni Sloveniji. Kolpa bo še poplavljala. Večina rek naj bi začela upadati v soboto popoldan.