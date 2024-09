Agencija Kompas let odpovedala tudi angleškemu partnerju

V nadaljevanju preberite:

Zapleti v turistični agenciji Kompas z odpovedmi in prelaganjem letov na grške otoke in z njih julija in avgusta letos, kot kaže, niso osamljen primer. Kot smo izvedeli, je v času evropskega nogometnega prvenstva brez dogovorjenega leta ostal tudi njihov angleški poslovni partner, po poročanju medijev pa naj bi odpovedali tudi septembrske čarterske polete na grški otok Karpatos. Kaj se torej dogaja v eni naših največjih agencij in na kaj morajo biti pozorni kupci njihovih aranžmajev?