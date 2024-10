Kompas načrtuje nova odpuščanja

Turistična agencija Kompas se še naprej sooča s težavami. Potem ko smo poročali, da so se letos poleti tako potniki kot poslovni partnerji Kompasa srečevali z odpovedmi letov in da so v družbi že odslovili nekatere kadre, so po poročanju časnika Dnevnik na obzorju nova odpuščanja. Na zavodu za zaposlovanje so nam potrdili, da so jih iz Kompasa že konec avgusta obvestili, da bodo zmanjšali večje število zaposlenih.

Kompas je konec lanskega leta v Sloveniji zaposloval 131 delavcev, po neuradnih podatkih časnika pa jih je trenutno menda okoli 80. Prav tako navaja, da naj bi se družba v kratkem izselila iz najetih prostorov v poslovni stavbi Addiko Banka za Bežigradom v Ljubljani in zaprla nekaj turističnih agencij po Sloveniji. Koliko poslovalnic nameravajo zapreti, pa v turistični agenciji niso odgovorili.

Kompas je imel lani 62,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je skoraj polovico več kot leto prej, in 2,3 milijona evrov čistega dobička. Vendar pa je imel Kompas lani izgubo iz poslovanja v višini 2,26 milijona evrov, negativen je bil tudi denarni tok, in sicer 1,3 milijona evrov. Družba je v prvem polletju letos ustvarila 2,5 milijona evrov, skupina Kompas pa 3,8 milijona evrov izgube. Takšno poslovanje so v Kompasu po navedbah Dnevnika označili kot normalno v turističnem sektorju, vendar se je podjetje tudi julija in avgusta, običajno najboljših mesecih v turističnem sektorju, soočalo z negativnimi rezultati.