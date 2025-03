Popravki evidentiranja delovnega časa – po novem brez beleženja odmora

V nadaljevanju preberite:

Novela zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, predpisa, ki je v zadnjem letu dvignil ogromno prahu, bo jutri začela zakonodajno pot. Predvidene spremembe so kompromis, ki so ga socialni partnerji v ekonomsko-socialnem svetu (ESS) usklajevali več mesecev in s katerim so, kot se je izrazil Mitja Gorenšček, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, vsi enako zadovoljni oziroma nezadovoljni. Delodajalci si želijo, da bi zakon v prihodnosti bolj prilagodili sodobnim oblikam dela.