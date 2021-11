Komu bo dolgotrajna oskrba prinesla in komu vzela

V nadaljevanju preberite:

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je v drugem branju parlamentarnega postopka, je deležen precej kritik. Številne starejše so zadnje tedne prestrašile objave, zlasti na družabnih omrežjih, da bodo s sistemsko ureditvijo dolgotrajne oskrbe v slabšem položaju, kot so zdaj, saj naj bi jim ukinili dodatek za pomoč in postrežbo oziroma naj bi se ta spremenil v socialni transfer. Za pojasnilo, ali so bojazni upravičene in kaj lahko posamezniki pričakujejo, smo se obrnili na ministrstvi za zdravje ter za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).