Končni račun za krizo bo izdan pozneje

Država je do zdaj za ukrepe za zmanjševanje posledic epidemije namenila okoli štiri milijarde evrov. Javni dolg se bo povečeval tudi v prihodnjih letih, stroške krize pa bodo državljani plačevali še desetletja. Prava finančna cena krize zaradi covida-19 za prebivalce bi tako lahko šele prišla. Koliko je država namenila za blažitev posledic epidemije in za katere ukrepe? Katere skupine so prejele dodatke? Kakšna je bila pomoč gospodarstvu, prebivalcem in javnemu sektorju? Kaj opozarja predsednik Fiskalnega sveta?