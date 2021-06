Konec epidemije čakajo s cmokom v grlu

Domovi niso polno zasedeni, najbrž še nekaj let ne bodo. FOTO: Jure Eržen/Delo



Stiska s kadri že več kot 10 let

Državna sredstva za obnovo infrastrukture v DSO so na voljo le domovom v državni lasti, ne pa tudi koncesionarjem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Postelj dovolj, čas za ukvarjanje z vsebino

Državna sredstva za obnovo infrastrukture v DSO so na voljo le domovom v državni lasti, ne pa tudi koncesionarjem.

Če bodo morali koncesionarji investicije financirati sami, bo to v neenak položaj postavilo stanovalce teh domov.

Domovi niso polno zasedeni, najbrž še nekaj let ne bodo.

Položaj v domovih za starejše se je po tem, ko so bili konec lanskega leta žarišča okužb s koronavirusom, opazno izboljšal. Prekuženost in precepljenost sta med stanovalci in zaposlenimi precej visoki, a bližajoči se konec epidemije direktorji domov kljub temu pričakujejo s cmokom v grlu. Težave, ki trajajo že desetletja, s covidom-19 namreč niso izginile, ampak so med epidemijo postale še očitnejše, od obljub ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa je tudi ostalo zelo malo.Pred izbruhom koronavirusa so bili domovi za starejše občane (DSO) polni, na prosto posteljo je čakalo okoli 7000 ljudi. Ta podatek najverjetneje ni bil povsem realen, saj so se kandidati za sprejem lahko prijavili v več domovih hkrati. Med prvim in drugim valom epidemije je umrlo 2500 stanovalcev domov, tudi med starostniki, ki so umrli doma, so bili najbrž takšni, ki bi se sčasoma preselili v dom. Po oceni direktorice Doma upokojencev Idrijajih je bilo lahko nekaj sto. Tudi delo od doma in dejstvo, da si številni zaradi izgube službe ne morejo privoščiti institucionalne oskrbe za svojce, sta vzroka, da čakalnih dob ni več. V Idriji imajo trenutno zasedenih okoli 90 odstotkov zmogljivosti.»Prazne postelje so eden od vzrokov za zaskrbljenost, kaj bo prinesla prihodnost. Nekateri starostniki oziroma njihovi svojci ne želijo v dom, ker se bojijo okužb. Po lanskih razmerah in izpostavljanju domov kot žarišč okužb je ta strah sicer razumljiv. A v Idriji, na primer, od 5. februarja nismo imeli nobene nove okužbe, delež prebolelih oziroma precepljenih pa je 95-odstoten,« poudarja Urška Močnik.Na ministrstvu za delo se zavedajo, da domovi res težje napolnijo postelje, kot so jih pred epidemijo. Poudarili so, da ministrstvo za čas razglašene epidemije financira prazne postelje. Vendar bo v dobrih 14 dneh epidemija najverjetneje preklicana, domovi za starejše pa (spet) prepuščeni samim sebi. Ministrstvo za zdravje še vedno vztraja pri tem, da imajo DSO urejeno rdečo in sivo cono za izolacijo okuženih stanovalcev oziroma tistih, ki se na novo preselijo v dom ali se vrnejo iz bolnišnice. Direktorica Urška Močnik ima pomisleke glede preseljevanja stanovalcev po conah. V smislu odsotnosti novih okužb in visoke precepljenosti se postavlja vprašanje koristnosti preseljevanja stanovalcev in škode, ki jo to zanje stresno preseljevanje lahko povzroči.V tednu med 17. in 23. majem je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v vseh domovih za starejše na novo okuženih pet stanovalcev. Vodja vladne svetovalne skupine za covid-19je potrdila, da se v DSO še vedno pojavljajo primeri covida-19, »ker niso cepljeni vsi stanovalci, zaposleni in obiskovalci in tudi sicer cepljenje ni stoodstotno, zato je za potrebe zagotavljanja preprečevanja širjenja covida-19 še vedno treba imeti možnost osamitve oziroma karantene«. Direktorica DEOS Centra starejših Notranje Goriceje pojasnila, da imajo v centru za sivo cono namenjeno eno stanovanje, za rdečo pa krizni načrt, na podlagi katerega lahko v 24 urah uredijo primeren prostor.Konec epidemije bo za vodstva domov pomenil še eno težavo, ki pa traja že najmanj zadnjih deset let – stisko zaradi pomanjkanja kadra. Dodatki za delo v nevarnih pogojih in dodatki iz paketov za blažitev posledic epidemije bodo usahnili, zato bodo zaposleni spet pristali pri minimalni plači. Urška Močnik poudarja, da je na področju institucionalnega varstva 30 odstotkovpremalo kadra, med prvim in drugim valom epidemije je ta delež znašal že polovico. Več kadra v DSO ne morejo imeti, ker ga ne morejo financirati.Nujno bi bilo treba posodobiti oziroma povečati kadrovski normativ, pa ne le v zdravstveni negi, ampak tudi v podpornih službah – tehnični, čistilni, v kuhinji. Za kakovostno bivanje v domovih potrebujemo tudi zaposlene v animaciji, delovne inštruktorje in individualne habilitatorje, vendar država tak kader priznava le posebnim domovom, splošnim pa ne. »Zaradi velike delovne obremenitve imamo v domovih nadpovprečno odsotnost z dela zaradi bolezni, bolniške odsotnosti so dolgotrajne. Domovi s svojo dejavnostjo dobesedno ustvarjamo nove delovne invalide, zato predvsem mladi raje iščejo zaposlitev pri drugih delodajalcih. Obremenitev na posameznika bi se s povečevanjem števila zaposlenih zniževala, manj bi bilo bolniškega dopusta,« opozarja direktorica DU Idrija.Prav tako bi bilo treba zvišati plače, in sicer sorazmerno z zahtevnostjo dela, ki ga posameznik opravlja. »Kot družba se premalo zavedamo, da oskrbovalci, negovalke, medicinske sestre in drugi zaposleni v dolgotrajni oskrbi predstavljajo poklice naše sedanjosti in še bolj naše prihodnosti. Njihovo delo je slabo vrednoteno, saj mnogi prejemajo le minimalno plačo. Po drugi strani je dvig slednje povzročil uravnilovko med različnimi profili z različnimi delovnimi nalogami in različno odgovornostjo, tako da sta kuhar in njegov pomočnik zdaj, recimo, plačana enako. Posledica tega je odliv bolj usposobljenega kadra v druge dejavnosti,« opozarja Močnikova.Na ministrstvu so povedali, da so bili v zadnjem letu dni realizirani prvi pomembni koraki na področju kadrovske stiske. »Na podlagi interventnih zakonov je bilo dodatno zaposlenih 541 oseb (sklenjene pogodbe o zaposlitvi), 116 je zdaj zaposlenih prek javnih del, na podlagi začasnega in občasnega dela je bilo predvsem v DSO opravljenih 3527 ur ter tudi 55.019 ur dijakov in študentov.« Ana Petrič iz DEOS Centra starejših Notranje Goriceje prav opozorila, da je bila »fluktuacija kadra med epidemijo manjša tudi zaradi dodatkov, ki so jih prejemali zaradi epidemije. Ko teh ne bo več in se bodo plače vrnile na staro raven, bodo kadri iz te dejavnosti in tudi zdravstveni kader spet odhajali. Konec leta 2022 bo tudi konec financiranja dodatnega kadra, ki ga je med epidemijo financiralo ministrstvo za delo, socialo in enake možnosti.«Epidemija covida-19 je zahtevala visok davek. Zaposleni v domovih za starejše so še bolj obremenjeni kot pred izbruhom koronavirusne bolezni, usposobljenega kadra na trgu delovne sile ni, predvsem mlajši iz domov odhajajo na lažja delovna mesta v bolnišnice ali zdravstvene domove. Povečevanje posteljnih zmogljivosti, pravi direktorica DU Idrija Urška Močnik, zato zdaj ni potrebno. Čas je za ukvarjanje z vsebino. Nujno bi se bilo treba posvetiti izboljšanju prostorskih standardov v sedanjih zmogljivostih, predvsem pa takoj poskrbeti, da bo v domove začel pritekati usposobljen delovni kader.»Mi smo tu zaradi stanovalcev in tega se mora začeti zavedati tudi država. Poskrbeti moramo, da ljudje ne bodo samo na zadnji postaji, kot mi je zadnjič dejala ena od stanovalk, ampak da se bodo v domovih počutili kot – doma. Z dovolj kadra bomo lahko poskrbeli ne le za čistočo in dnevne obroke, temveč da se bodo stanovalci počutili sprejete in bodo radi bivali v domovih.«