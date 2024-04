Konferenca o politični misli in situaciji Kurdistana

Danes se v Ljubljani nadaljuje konferenca Znanost za družbo, ki se je včeraj začela v Kopru. Predavanja o politični teoriji in situaciji Kurdistana se bodo v prestolnici nadaljevala do petka.

»Kurdsko ljudstvo živi razdeljeno med štiri bližnjevzhodne države, katerih meje je zarisal kolonializem,« so zapisali organizatorji, ki napovedujejo predavanja o temah kot so ženski protesti v Iranu, revolucija v Rožavi, gibanje za lokalno samoupravo v Turčiji, ter osvoboditvi žensk. Poskušali bodo tudi prevrodnotiti znanost in razmisliti kakšno naj bo družboslovje, da bo pripomoglo h korenitim družbenim spremembam, »namesto da služi kot orodje zatiranja in izkoriščanja«. Na sporedu so tudi okrogle mize o problemih neoliberalne akademije, zaprtih političnih mislecih ter o trenutnem mednarodnem položaju s fokusom na Palestino, Kurdistan in Balkan.

Danes je na Fakulteti za družbene vede potekalo predavanje o sociološki misli osrednjega teoretika kurdskega gibanja za svobodo Abdullaha Öcalana, ki je že četrt stoletja zaprt v samici v turškem zaporu, in okrogla miza o trenutni politični situaciji v Kurdistanu. Jutri bo na Filozofski fakulteti tema seminarja ženska revolucija, okrogla miza pa bo posvečena emancipatorni znanosti in neoliberalni akademiji. Številna predavanja bodo v četrtek ponovno potekala na Fakulteti za družbene vede, v petek pa se bo konferenca zaključila z razpravo in koncertom v Placu.

Mednarodna konferenca bo gostila tuje in domače predavatelje, vključno s predavatelji iz Kurdistana. Organizirajo jo Časopis za kritiko znanosti, Lista demokratičnega študentstva, Akademija demokratične modernosti, ŠSD Sociopatija, ŠSD SocioKlub, Center za politično teorijo in Neodvisni obalni radio.