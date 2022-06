Jezidi zase pravijo, da so prvi ljudje, ki so spoznali Boga

V nadaljevanju preberite:

V iraških zaporih je preživel en mesec – prve tri tedne brez stika s konzularnim predstavništvom, odvetnikom ali svojci. O Jezidih, njihovih običajih, veri, družbenopolitični organizaciji in zgodovini bi lahko govoril ure in ure. Ob vprašanju o zaporniških izkušnjah pa se zapre vase in umolkne. Ne toliko zaradi njihove travmatičnosti, o nekaterih doživetjih govori s težavo, temveč predvsem, ker se mu zdijo nepomembni. Nepošteno se mu zdi govoriti o nasilju, ki ga je doživel sam, saj ni bilo nič v primerjavi s tistim, ki so ga bili deležni njegovi iraški sojetniki, ali tistim, ki ga vseskozi doživljajo pripadniki preganjane manjšine Jezidov.